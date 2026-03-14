Los Oscars 2026 se celebran el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia corresponde a la 98.ª edición de los Premios de la Academia y estará presentada por Conan O’Brien, que repite como anfitrión. La ceremonia principal comenzará a las 7 p. m. ET / 4 p. m. PT, con una duración estimada de unas tres horas y media, incluyendo premios, actuaciones musicales y momentos especiales. Conoce qué canales de televisión, cable y streaming online pasan la gala en Estados Unidos, México, países de Centroamérica y Sudamérica.
En Estados Unidos, la transmisión oficial de los Oscars 2026 será a través de ABC, tanto en TV tradicional como en su app y web para quienes tengan acceso con proveedor de TV o servicio de live TV. Además, la gala completa podrá verse en directo vía streaming en Hulu (plan con Live TV), como parte del acuerdo habitual entre ABC y la plataforma.Entre los nominados en las categorías de actor principal y de reparto se encuentran grandes figuras del cine como Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, de " One Battle After Another", Timothée Chalamet , de “Marty Supreme” , Michael B. Jordan, de " Sinners “, y Emma Stone, protagonista de “Bugonia”.
A qué hora es la alfombra roja y ceremonia
Para que puedas planificar tu domingo sin perderte nada, estos son los horarios principales para espectadores en EE. UU.:
|Evento
|Hora ET
|Hora PT
|Dónde verlo
|Inicio cobertura red carpet en E!
|4:00 p. m. ET
YouTubetvinsider+2
|1:00 p. m. PT
YouTubetvinsider+2
|E! / Peacock
|Alfombra roja oficial ABC “Red Carpet Show”
|~6:30 p. m. ET
tvinsider+3
|~3:30 p. m. PT
tvinsider+3
|ABC / Hulu + Live TV
|Ceremonia de los Oscars 2026
|7:00 p. m. ET
YouTubethewaltdisneycompany+1
|4:00 p. m. PT
YouTubethewaltdisneycompany+1
|ABC / Hulu + Live TV / abc.com
Ten en cuenta que ABC también ofrece un especial previo de 30 minutos dedicado a nominados, presentaciones y llegadas, bajo el formato “The Oscars Red Carpet Show”.
Dónde ver los Premios Oscars 2026 EN VIVO por televisión y streaming online
Opciones de streaming: con y sin cable. Si tienes cable tradicional, ver los Oscars y la alfombra roja te resultará muy sencillo: solo necesitas acceso a los canales ABC y E! en tu paquete de TV. Pero si te has pasado a un entorno 100% streaming, también hay alternativas pensadas para ti.
|País / región
|Canal(es) de TV que emiten la gala
|Streaming / online oficial (en vivo)
|Notas clave
|Estados Unidos
|ABC
|Apps de ABC, Hulu (con ABC), DirecTV Stream, Fubo, YouTube TV (según mercado)
|Señal matriz mundial, inicio 19:00 ET.
|México
|TNT, Azteca 7 (señal abierta), canales locales 13 y 7 listados por la Academia
|Max (antes HBO Max), apps de Azteca (transmisión gratuita), app de TNT vía operadores
|Gala desde 17:00 hora del centro; Azteca 7 abierta y gratis.
|Costa Rica / Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua
|TNT (cable)
|Max (HBO Max), apps de operadores con TNT
|Horario 16:00 locales para la gala principal.
|Panamá / Colombia / Ecuador / Perú
|TNT
|Max (HBO Max)
|Comienzo 17:00 hora local.
|Bolivia / Venezuela / R. Dominicana / Puerto Rico / Paraguay
|TNT, canales locales como Telesistema y Teleantillas (RD)
|Max (HBO Max)
|18:00 locales para la ceremonia.
|Argentina / Chile / Uruguay / Brasil
|TNT, canales locales (p. ej. Canal 12 en Uruguay)
|Max (HBO Max)
|Horario 19:00 locales.
|España
|Movistar Plus+ (canales de cine/series con señal de ABC)
|Movistar Plus+ (app)
|Retransmisión en directo la madrugada/tarde local (consultar EPG).
|Reino Unido
|ITV1
|ITVX (streaming gratuito para titulares de TV licence)
|Señal abierta y gratis.
|Canadá
|CTV, CTV2
|CTV app, Crave (según operador)
|Emisión sincronizada con ABC.
|Brasil
|TNT, Canal pago local listado por la Academia
|Max (HBO Max)
|Audio en portugués vía TNT Brasil y Max.
|Sudáfrica
|M-Net, DStv (M-Net Movies)
|DStv Stream, DStv Catch Up
|Cobertura completa en pay TV.
|Países nórdicos (ej. Suecia)
|Canales Disney (lineales)
|Disney+
|Se emite dentro de la oferta Disney en la región.
|Oriente Medio / Norte de África
|Cadenas regionales listadas por la Academia
|Plataformas OTT regionales asociadas a esos canales
|Depende del operador por país.
|Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania)
|Filmzone, Filmzone+
|OTT de Filmzone/operadores locales
|Canales de cine de pago.
- Hulu + Live TV: permite ver ABC en directo, incluyendo toda la ceremonia y los especiales previos y posteriores.
- Peacock: ofrecerá la transmisión simultánea del especial Live From E!: Oscars 2026 junto al canal E!, ideal si te interesa principalmente la alfombra roja.
- abc.com y app de ABC: disponibles para ver la señal en vivo si tu proveedor de TV está autenticado, tanto en desktop como en dispositivos móviles y Smart TV.
Servicios de live TV como YouTube TV, Fubo o DirecTV Stream suelen incluir ABC y, en algunos casos, E! dentro de sus paquetes en mercados estadounidenses, lo que también te abre la puerta a ver tanto la gala como la alfombra roja sin cable tradicional.
Qué debes considerar para no perderte nada de Oscars 2026 en EE. UU.
Para cerrar, algunos consejos prácticos adaptados al público estadounidense que quiere organizar bien su tarde de Oscars:
- Verifica con antelación que tienes acceso a ABC (por cable, antena, live TV o app).
- Si solo te atrae la alfombra roja, asegúrate de tener E! o Peacock listos para las 4 p. m. ET / 1 p. m. PT.
- Considera usar un segundo dispositivo (tablet o smartphone) para seguir redes sociales mientras ves la gala en la TV principal.
- Si vives en la Costa Este, planifica snacks o cena ligera antes de las 7 p. m. ET; en la Costa Oeste, ten en cuenta que arrancas a media tarde, sobre las 4 p. m. PT.
Con estas opciones oficiales y confiables, tienes todo lo necesario para experimentar los Oscars 2026 como si estuvieras en primera fila, desde la primera entrevista en la alfombra roja hasta el último premio de la noche.