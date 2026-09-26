The New York Times elaboró un listado con las 100 mejores series del siglo XXI, elaborado a partir de los votos de más de 500 expertos de la industria, incluyendo directores, productores, guionistas, reconocidos actores, técnicos y otras personalidades de la televisión. Por lo tanto, el ranking incluye a los títulos más votados por estas personas, aunque solo fueron consideradas dramas, comedias, miniseries, realities y otras producciones que marcaron la pantalla desde el año 2000. Esto significa que “Los Soprano”, aclamada por la ausencia y la crítica, no aparece en la lista.

Este listado se publicó de forma escalonada a lo largo de una semana. El 21 de septiembre se anunciaron las series correspondientes a los puestos del 100 al 61. Los siguientes días los otros lugares del ranking y el 25 de septiembre, finalmente se dio a conocer el codiciado Top 20, liderado por “Breaking Bad”.

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”, “Mad Men”), Adam Scott (“Breakthrough”, “Parks and Recreation”), Bryan Cranston (“Breaking Bad”, “Malcolm in the Middle”), Rose Byrne (“Damages”, “Mrs. America”), Colman Domingo (“Euphoria”, “Fear the Walking Dead”) y Jason Bateman (“Ozark”, “Arrested Development”) fueron algunos de los que participaron como jurado en este ranking elaborado por The New York Times.

Puedes revisar la lista completa aquí. Pero si deseas ver algunas de las series, a continuación, te comparto en qué plataformas de streaming puedes encontrar las 20 mejores series del siglo XXI.

¿DÓNDE VER LAS 20 MEJORES SERIES DEL SIGLO XXI?

1. Breaking Bad (2008-2013)

El aclamado drama criminal protagonizado por Bryan Cranston sigue a un profesor de química de secundaria, diagnosticado con cáncer terminal, que decide cocinar metanfetamina para asegurar el futuro financiero de su familia, transformándose lentamente en un implacable capo de la droga.

Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) son los protagonistas de "Breaking Bad", serie que emitió su último episodio el 29 de setiembre de 2013 (Foto: AMC)

2. The Wire (2002-2008)

“The Wire”, creada por David Simon, muestra una mirada cruda y realista al narcotráfico y las instituciones en Baltimore. Además, explora los fallos sistémicos de la policía, el gobierno, las escuelas y los medios de comunicación.

3. Mad Men (2007-2015)

Ambientada en los años 60, “Mad Men” sigue la competitiva y glamorosa vida de Don Draper, un brillante pero misterioso ejecutivo de publicidad de Nueva York, mientras retrata los profundos cambios sociales de la época. Creada y producida por Matthew Weiner.

¿Dónde ver?: Amazon Prime Video, Disney+

4. Succession (2018-2023)

Creada por Jesse Armstrong, “Succession” es un drama satírico sobre la disfuncional y multimillonaria familia Roy, cuyos hermanos compiten ferozmente por el control del imperio de medios global cuando su anciano padre decide retirarse.

"Succession" es una serie creada por Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos, que se emitió entre el 3 de junio de 2018 y el 28 de mayo de 2023 (Foto: HBO Max)

5. Fleabag (2016-2019)

“Fleabag”, creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, es una comedia dramática británica, rompedora y brillante, sobre una mujer ingeniosa, sexualmente activa e impulsiva que intenta lidiar con el duelo, el amor y la culpa en Londres mientras rompe constantemente la cuarta pared.

6. Game of Thrones (2011-2019)

A pesar de su controvertido final, “Juego de tronos” es un fenómeno global de fantasía épica e intrigas políticas basado en las novelas de George R.R. Martin. En sus ocho temporadas, múltiples familias nobles de Poniente luchan a muerte por el Trono de Hierro, ajenos a la ancestral amenaza sobrenatural que se aproxima desde el norte.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en la primera temporada de la icónica serie basada en las novelas de George RR. Martin (Foto: HBO)

7. Veep (2012-2019)

“Vepp” es una mordaz e hilarante comedia política satírica sobre la vicepresidencia de los Estados Unidos. La trama sigue a la vicepresidenta Selina Meyer y a su inepto equipo mientras intentan dejar una huella en Washington, esquivando desastres públicos diarios con un humor ácido e insultos legendarios.

8. Rockefeller Plaza / 30 Rock (2006-2013)

“30 Rock” es una comedia de situación estadounidense creada por Tina Fey que se emitió en NBC desde el 11 de octubre de 2006 hasta el 31 de enero de 2013. Esta producción muestra el caótico detrás de escena de un programa de comedia en vivo, lidiando con una estrella impredecible y un jefe corporativo sumamente excéntrico.

9. Curb Your Enthusiasm (2000-2024)

Creada por Larry David y protagonizada por Larry David (cocreador de “Seinfeld”), “Curb Your Enthusiasm” es una legendaria sitcom de humor incómodo e improvisación que sigue una versión ficticia de David mientras se mete constantemente en problemas por violar las normas sociales más insignificantes del día a día.

10. Atlanta (2016-2022)

Creada por Donald Glover, “Atlanta” mezcla comedia, drama y surrealismo para narrar la historia de dos primos que intentan triunfar en la escena del rap de Atlanta mientras lidian con cuestiones raciales, económicas y existenciales.

Estas son las series que completan el Top 20 y las plataformas de streaming dónde podrías verlas:

11. The Office (US): HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video

12. Arrested Development: Disney+

13. Girls: Disney+

14. Friday Night Lights: Amazon Prime Video

15. Black Mirror: Netflix

16. Better Call Saul: Netflix

17. Band of Brothers: HBO Max

18. Key & Peele: Paramount+

19. Severance: Apple TV

20. Survivor: Paramount+

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