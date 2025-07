Nickelodeon conmemora los 25 años de su franquicia “Dora La Exploradora” con el estreno de “Dora and the Search for Sol Dorado” (“Dora y la búsqueda del sol dorado” en español), película dirigida por Alberto Belli (“The Naughty Nine”) y escrita por JT Billings (“¿Le temes a la oscuridad?”), y que sigue a la protagonista, que ya es una adolescente, mientras se adentra en la selva amazónica, junto a su primo Diego y sus amigos, en busca del legendario tesoro de Sol Dorado. ¿Cuándo se estrenará’ ¿Quiénes conforman el elenco principal?

Se trata de una secuela independiente de “Dora y la Ciudad Perdida” (2019) y está protagonizada por Samantha Lorraine (“You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”), Jacob Rodriguez, Daniella Pineda y Gabriel Iglesias. Mariana Garzón Toro, Acston Luca Porto, María Cecilia Botero, Jacqueline Obradors, Valentina Latyna, Scarlett Spears, Tiago Martinez, Christian Gnecco Quintero, Valentina Acosta y J. Santiago Suarez también son parte del reparto.

Adam Bonnett (“Monster High: La Película”) es productor ejecutivo de “Dora and the Search for Sol Dorado”, junto con Chris Gifford y Valerie Walsh Valdes (“Dora la Exploradora”).

Jacob Rodriguez interpreta a Diego Márquez y Samantha Lorraine interpreta a Dora Márquez en la película "Dora and the Search for Sol Dorado" (Foto: Nickelodeon/ Paramount+)

¿DE QUÉ TRATA “DORA AND THE SEARCH FOR SOL DORADO”?

De acuerdo con la sinopsis de “Dora y la búsqueda del sol dorado”, “Dora, Diego y sus nuevos amigos, Naiya y Sonny, avanzan a través de los peligrosos de la selva amazónica en busca del antiguo tesoro de sol dorado para mantener este poderoso tesoro fuera del alcance del enemigo”.

Por lo que he visto en el tráiler, en medio de una nueva aventura, Dora encuentra un brazalete encantado que la guiará al sol dorado legendario, que puede conceder un deseo mágico. Pero no son los únicos que lo buscan, la activista Camila y mercenarios cazatesoros los persiguen.

¿CÓMO VER “DORA AND THE SEARCH FOR SOL DORADO”?

“Dora and the Search for Sol Dorado” se estrenará simultáneamente en Nickelodeon y Paramount+ el miércoles 2 de julio de 2025 a las 6:00 p. m. (ET/PT) en Estados Unidos.

Por lo tanto, para ver la nueva película de “Dora la Exploradora” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DORA AND THE SEARCH FOR SOL DORADO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DORA AND THE SEARCH FOR SOL DORADO”

Samantha Lorraine como Dora Márquez

Jacob Rodriguez como Diego Márquez

Mariana Garzón Toro como Naiya

Acston Luca Porto como Sonny

Daniella Pineda como Camila

Gabriel Iglesias como Boots

María Cecilia Botero como la abuela de Dora

Jacqueline Obradors como la voz de Mango

Valentina Latyna como Sabrina

Scarlett Spears como Dora joven

Tiago Martinez como Diego joven

Christian Gnecco Quintero como Beetle

Valentina Acosta

J. Santiago Suarez

Daniella Pineda da vida a Camila, quien también busca el brazalete, en la película "Dora and the Search for Sol Dorado" (Foto: Nickelodeon/ Paramount+)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DORA AND THE SEARCH FOR SOL DORADO”?

“Dora and the Search for Sol Dorado”, producida por Kristin Burr, Benjamin Tappan y Carolina Arciniegas, tiene una duración de 96 minutos, es decir, 1 hora y 36 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DORA AND THE SEARCH FOR SOL DORADO”?

El rodaje principal de “Dora y la búsqueda del sol dorado” comenzó el 9 de agosto de 2024 en Río Claro, Colombia, con Federico Cantini como director de fotografía.

