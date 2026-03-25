Airbnb lanzó una propuesta especial para los fans de la nostalgia con una experiencia llamada “The Best of Both Worlds”. Se trata de una colaboración única con Disney para recrear la famosa casa de playa de Hannah Montana en Malibú. El anuncio se hizo el miércoles 25 de marzo y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la serie. La idea es celebrar los 20 años desde el estreno del exitoso programa de Disney Channel con una experiencia inmersiva.

Durante diez noches, entre el 6 y el 16 de abril, algunos afortunados podrán alojarse en esta propiedad en California. Los grupos de hasta cuatro personas podrán solicitar la reserva desde el 26 de marzo a las 9 a.m. (hora del este). Lo más llamativo es que la estadía será completamente gratuita.

La casa elegida no es cualquier lugar: es la misma que se utilizó para las tomas exteriores en la serie. Según lo anunciado, el espacio estará lleno de detalles nostálgicos y referencias que los fans reconocerán de inmediato.

Los visitantes podrán recorrer espacios icónicos como el famoso armario donde el personaje se transformaba en estrella pop. (Foto: Airbnb)

La iniciativa celebra los 20 años de la popular serie de Disney Channel con estadías gratuitas por una noche. (Foto: Airbnb)

Uno de los atractivos principales será el icónico armario de Miley Stewart. Los visitantes podrán entrar en este espacio y vivir la experiencia de transformarse en una estrella del pop, rodeados de ropa y accesorios brillantes.

En la serie, ese armario no solo guardaba ropa, sino que era clave para la doble vida del personaje. Ahora, quienes se hospeden tendrán acceso a un espacio lleno de moda, con prendas llenas de lentejuelas y guiños a los looks más recordados de la época.

La propuesta coincide con el estreno de un especial aniversario disponible en plataformas de streaming. (Foto: Airbnb)

La casa también ofrece vistas al océano, un balcón amplio y acceso directo a la playa, tal como se veía en la ficción. Además, los fans más atentos podrían reconocerla de otras producciones, como Big Little Lies o el programa Selena + Chef, que también se grabaron allí.

El lanzamiento coincide con el estreno de un especial por el 20 aniversario de la serie, disponible en plataformas de streaming.

En una nota de prensa, Miley Cyrus expresó: “Hannah Montana siempre será parte de quién soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. El hecho de que siga significando tanto para la gente todos estos años después es algo de lo que estoy muy orgullosa.”

Disney celebra el 20° aniversario de Hannah Montana

El programa especial por el 20 aniversario de Hannah Montana es una producción de Disney que conmemora las dos décadas del estreno de la serie. Se trata de un documental que repasa la historia del show, desde el proceso de audición de Miley Cyrus hasta el impacto global de sus cuatro temporadas.

El especial se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+ a partir de este miércoles 25 de marzo. La producción incluye material inédito detrás de cámaras, tomas falsas de las grabaciones originales y una mirada a la creación de la banda sonora que marcó a una generación.

En cuanto a los participantes, el programa cuenta con la presencia de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Emily Osment, Jason Earles y Mitchel Musso. Además de los protagonistas, intervienen productores y guionistas originales para revelar detalles desconocidos sobre la doble vida de Miley Stewart en la ficción.

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