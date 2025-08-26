Creada por Agustín Martínez, “Dos tumbas” es una miniserie española de Netflix que narra una historia de desaparición y venganza. Cuando dos adolescentes desaparecen en circunstancias misteriosas y las autoridades cierran el caso por falta de pruebas, la abuela de las víctimas realiza su propia investigación y busca venganza. ¿Quiénes conforman el elenco principal del thriller dirigido por Kike Maíllo?

Martínez explicó a Tulum que está miniserie de tres episodio “es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. Un thriller cargado de emociones y giros en el que Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian dan vida a unos personajes que he disfrutado especialmente al escribirlos” explica Agustín Martínez.

Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian son los protagonistas de “Dos tumbas”, que también cuenta con las actuaciones de Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoe Arnao, Nonna Cardoner, Carlos Scholz y Salva Reina. Entonces, ¿quién es quién en la nueva miniserie española de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DOS TUMBAS”

1. Kiti Mánver como Isabel

Kiti Mánver, “Velvet”, “La que se avecina”, “Seis hermanas”, “Velvet Colección”, “Las chicas del cable”, “La casa de papel”, “Cuéntame cómo” y “Todos Mienten”, asume el rol de Isabel, la abuela de Verónica,una de las desaparecidas, que está dispuesta a todo por descubrir la verdad.

Álvaro Morte como Rafael en la miniserie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

Hovik Keuchkerian, Kiti Mánver y Álvaro Morte son las protagonistas de la miniserie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

2. Álvaro Morte como Rafael

Álvaro Morte, conocido globalmente por interpretar al Profesor en “La casa de papel” y por aparecer en “The Wheel of Time”, “Immaculate” y “Sin límites”, da vida a Rafael, el padre de Marta que también está dispuesto a todo por vengar a su hija.

Álvaro Morte asume el rol de Rafael, quién busca vengar la desaparición de su hija, en la miniserie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

3. Hovik Keuchkerian

Hovik Keuchkerian, actor, escritor, y exboxeador armeniolibanés con nacionalidad española recordado por dar vida a Bogotá en las últimas temporadas de “La casa de papel”, interpreta a un hombre que brinda información a Isabel.

Hovik Keuchkerian también es parte del elenco de la miniserie española "Dos tumbas", donde da vida alguien cercano a Isabel (Foto: Netflix)

4. Joan Solé

Joan Solé, que parte de películas como “Los últimos románticos”, “Todos los nombres de Dios” y “Creatura”, asume el rol del Sargento de la Policía Nacional en “Dos tumbas”.

Joan Solé da vida al policía a cargo de la investigación de la desaparición de la nieta de Isabel en la miniserie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Dos tumbas”:

Nadia Vilaplana

Zoe Arnao

Nonna Cardoner como Lupe

Carlos Scholz como Beltrán

Salva Reina

¿DE QUÉ TRATA “DOS TUMBAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Dos tumbas”, “dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, la investigación se archiva por falta de pruebas y sospechosos. Pero Isabel (Kiti Mánver), la abuela de una de ellas, decide tomarse la justicia por su mano. Sin nada que perder, inicia una investigación al margen de la ley para descubrir qué ocurrió aquella noche. Lo que empieza como la búsqueda de un culpable pronto se convierte en una historia de venganza.”

¿CÓMO VER “DOS TUMBAS”?

“Dos tumbas” se estrenará el viernes 29 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí