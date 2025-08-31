Si algo caracteriza a las producciones de ficción más recientes en España es su capacidad para expandir horizontes y descentralizar escenarios. Ya no todo ocurre en las grandes capitales: cada vez más, los pueblos, paisajes naturales y rincones menos transitados se convierten en protagonistas. En ese contexto nació “Dos tumbas”, la nueva miniserie dirigida por Kike Maíllo, que se estrenó en Netflix el 29 de agosto, y que hace de Málaga y su luz un personaje más en esta historia de suspenso.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “DOS TUMBAS”?

La serie se centra en Isabel (Kiti Mánver), una abuela distinta, profesora de piano, que vive con tranquilidad en su chalet en el interior malagueño, acompañada por su nieta favorita. Todo cambia cuando, durante las fiestas del pueblo, la joven desaparece sin dejar rastro. Desde entonces, Isabel se sumerge en una búsqueda desesperada, dispuesta a remover cielo y tierra para encontrarla, incluso si eso significa aliarse con personas peligrosas y sobrepasar límites que nunca imaginó.

Con esta premisa, “Dos tumbas” rompe con los moldes clásicos del thriller de venganza. No se trata solo de tensión y violencia, sino de un relato impregnado de empatía, compasión y humanidad. La idea original nació de la propia productora de Maíllo, que luego confió el guion a Santos Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, el célebre trío detrás del seudónimo Carmen Mola, autores de bestsellers como La novia gitana o La red púrpura.

El resultado es un thriller lleno de contrastes y giros inesperados, también en el elenco. Por ejemplo, Hovik Keuchkerian encarna al padre de la chica desaparecida, mientras que Álvaro Morte interpreta a otro padre —el de una segunda joven desaparecida— que además es un criminal de turbio oficio. Esta combinación de rostros familiares en papeles poco previsibles potencia la sensación de sorpresa que recorre la serie.

ESE ESPÍRITU DE CONTRASTE TAMBIÉN SE TRASLADÓ A LAS LOCALIZACIONES

La productora Verónica Vila-San-Juan, residente en la zona, convenció al equipo de rodar en La Axarquía, concretamente en Frigiliana, un pueblo blanco que se convierte en el epicentro de la historia. “La primera vez que fui me enamoré del lugar y les convencí de rodar aquí”, explicó a Traveler. Y lo cierto es que la luz andaluza y el azul del mar contrastan de forma poderosa con la oscuridad del relato.

Frigiliana no solo sirvió de escenario, sino que se integró en la trama de manera orgánica. Allí se sitúan las casas de los protagonistas y, gracias a una coordinación impecable, el equipo pudo rodar durante las fiestas del 13 de junio, en honor a San Antonio, patrón de la localidad. Ferias, procesiones y calles llenas de vida se transformaron en telón de fondo real de esta ficción, aportando una autenticidad difícil de recrear en estudio.

Frigiliana es un pueblo blanco y pintoresco de la comarca de la Axarquía, en Málaga, España (Foto: Netflix)

Pero “Dos tumbas” no se limita a un solo lugar. El rodaje también incluyó la espectacular villa de Cerrado de Calderón en Málaga, donde vive el personaje de Álvaro Morte; el restaurante Casa Antonio, en Torrox, utilizado como local del personaje de Keuchkerian; y hasta un salto narrativo hacia Almería, con escenas rodadas en San José y la carretera entre Torre del Mar y Cabo de Gata, capturadas desde drones para aprovechar cada curva y paisaje.

Así, de La Axarquía a Cabo de Gata, la serie construye un viaje visual en el que la luminosidad del sur de España se convierte en contrapunto a la oscuridad de la trama. Ese choque entre la claridad de los paisajes y la intensidad del suspenso era precisamente lo que buscaban los creadores. Y el resultado, según promete “Dos tumbas”, será un thriller diferente, inquietante y profundamente humano que confirma a España como un plató lleno de matices y contrastes.

