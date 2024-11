El anuncio de la realización de “Dragon Ball Daima” fue muy celebrado por los seguidores de toda la vida de Akira Toriyama, pero ni el fanático más leal puede negar que levantó la ceja cuando se enteró que la nueva serie tendría lugar poco después de la batalla contra Majin Buu, antes de los eventos de “Dragon Ball Super”. ¿Qué significaba eso para la franquicia?

Como ninguno de los nuevos personajes de “Dragon Ball Daima” aparece en “Dragon Ball Super” y ni siquiera se menciona al Reino Demoníaco en la serie, es válido preguntarse qué planean los herederos de Toriyama. ¿Acaso “Super” podría dejar de ser canon? Tranquilo. La misma “Daima” ha sugerido una respuesta a esta omisión.

En principio, “Dragon Ball Daima” aborda la guerra civil que se desata en el Reino Demoníaco tras la muerte de Dabura a manos de Majin Buu. Gomah se convierte en el nuevo rey, pero no es un gobernante justo. Impone un régimen de terror que incluso le cuesta años de vida a los súbditos que no pueden pagar los impuestos que él mismo subió. Además, pretende tener sus propias Esferas del Dragón y, por qué no, trascender más allá de su reino. No obstante, la megalomanía de Gomah sería la clave para entender la ausencia de “Daima” en “Super”.

LA PAZ EN EL REINO DEMONÍACO

Como respuesta a la tiranía de Gomah fue convocado de emergencia Gokú para detenerlo, siendo el rey Kadan, del Tercer Mundo Demoníaco, el más interesado en derrocar al gobernante y devolver la paz a su hogar.

Si bien Kadan fue presentado como un “jefe de la mafia”, Panzy defendió las cualidades de su padre como un líder mucho más benévolo y razonable, ideal para el Reino Demoníaco más allá de sus imperfecciones.

El rey Kadan busca derrocar a Gomah para devolver el orden al Reino Demoníaco (Foto: Dragon Ball Daima / Toei Animation)

Como es difícil imaginar una derrota del equipo de Gokú, tarde o temprano volverá la paz y la tranquilidad al Reino Demoníaco, en el mejor de los casos con Kadan -o la misma Panzy- al frente del imperio. Eso significa que no habría razones para que este reino se involucre en los eventos de “Dragon Ball Super” y explicaría la total ausencia de los elementos de “Dragon Ball Daima” a lo largo del llamado ‘Torneo de Poder’.

De esta forma, explica Screen Rant, ambas series seguirían siendo canon, permitiendo una total autonomía a “Daima” para ampliar el universo de “Dragon Ball”, sin afectar directamente los eventos futuros que ya hemos conocido en “Super”.

Ahora, eso no quita que se registre una que otra contradicción entre “Daima” y “Super” como el fin de la fusión del Supremo Kaiosama y Kibito o la mención anticipada del Universo 7.

Panzy también podría ser una buena gobernante en el futuro (Foto: Dragon Ball Daima / Toei Animation)

¿CÓMO VER “DRAGON BALL DAIMA”?

“Dragon Ball Daima” es emitida los viernes, por Crunchyroll. También está disponible en Netflix y Max, aunque con una semana de retraso.