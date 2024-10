“Dragón Ball Daima” se estrena el 11 de octubre de 2024 y sigue a Goku, Vegeta, Picolo y los otros personajes creados por Akira Toriyama en una nueva aventura que tiene lugar en el Reino de los Demonios. Esto significa que los héroes favoritos de los fanáticos de la popular franquicia tendrán nuevos aliados y enemigos. ¿De quiénes se trata? A continuación, te comparto la lista de nuevos personajes del anime.

Aunque el primer tráiler de la serie precuela de “Dragon Ball Super” y secuela de “Dragon Ball Z” presentó a los villanos que las versiones miniatura de Goku y compañía deberán enfrentar a lo largo de 20 episodios, no fue hasta el nuevo tráiler que se reveló la identidad de estos personajes.

Se trata de un trío de villanos que está involucrado en el misterioso complot que ha provocado que Goku y sus amigos se encojan. El sitio web oficial de “Dragon Ball”, también ha revelado que Showtaro Morikubo, Junya Enoki y Yoko Hikasa serán los encargados de presentar su voz a los nuevos villanos. Pero ellos no son los únicos que se unen al anime, también se han mencionado nuevos aliados.

LISTA DE LOS NUEVOS PERSONAJES DE “DRAGÓN BALL DAIMA”

1. Gomah (Showtaro Morikubo)

Gomah es un demonio del Reino Demoníaco y uno de los villanos principales de “Dragón Ball Daima”. “La producción de esta serie fue extravagante, así que disfruten de la gran historia y el elenco. ¡Goku y compañía se embarcarán en una aventura salvaje esta vez!”, indicó el actor de doblaje Showtaro Morikubo.

Gomah es uno de los villanos de "Dragón Ball Daima", el nuevo anime de la franquicia creada por Akira Toriyama (Foto: Toei Animation)

2. Degesu (Junya Enoki)

Degesu es otro de los demonios del Reino Demoníaco que es responsable de que Goku y compañía adoptaron una forma mini. “Toriyama-sensei escribió la historia él mismo, por lo que el ‘Dragon Ball’ de hasta ahora se está pasando a un nuevo ‘Dragon Ball’ para el período Reiwa, y parece que el nivel de ‘Dragon Ball’ está al 100%. Creo que todos, desde niños hasta adultos, disfrutarán esto, así que espero que todos lo vean”, aseguró Enoki.

Degesu es un demonio al que Goku y sus amigos deberán enfrentarse en el anime "Dragón Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

3. Dra. Arinsu (Yoko Hikasa)

La Dra. Arinsu también es un demonio del Reino Demoníaco y villana principal de “Dragón Ball Daima”. Aunque aún no se tienen más detalles sobre su personaje, Yoko Hikasa indicó: “He visto ‘Dragon Ball’ desde que era una niña, y ver que sigue siendo un anime de primera línea incluso hoy en día me hace tener esperanza de que ‘Dragon Ball’ continúe dentro de 20 o incluso 30 años”.

Dra. Arinsu es un personaje creado por Akira Toriyama para el anime "Dragón Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

4. Glorio

Glorio es un demonio pistolero que acompaña a Goku y sus amigos en su travesía por el Reino Demoníaco.

Glorio es parte del Reino de los demonios y se convertirá en aliado de Goku en el anime "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

5. Panzy

Panzy se une a “Dragón Ball Daima” como una nueva aliada de Goku. Se trata de una espadachina demonio que junto a Glorio acompaña a los protagonistas.

Panzy es uno de los nuevos personajes del anime "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)