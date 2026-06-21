Hay homenajes tan inesperados que logran conquistar a un fandom entero de inmediato. Y la ilustración número 100 del mangaka Toyotarou para su proyecto “¡Toyotarou lo dibujó!" (en inglés: “Toyotarou Tried to Draw”) fue exactamente eso: un Goku anciano que desató conversaciones en toda la comunidad de “Dragon Ball” al rescatar una idea que tuvo el recordado Akira Toriyama hace 37 años. Además, llegó acompañada de un mensaje clave sobre el futuro del manga “Dragon Ball Super”.

Vale precisar que “¡Toyotarou lo dibujó!“ es una serie especial que el artista y co-creador del manga “Dragon Ball Super” publica en el sitio oficial de la franquicia desde febrero del 2018.

Y si bien la propuesta inicial era dibujar personajes que no habían aparecido en la obra, con el tiempo derivó hacia un espacio más libre donde el artista podía explorar versiones alternativas, escenarios hipotéticos y figuras secundarias de la saga.

¿QUÉ MUESTRA LA ILUSTRACIÓN DEL GOKU ANCIANO?

La imagen, publicada el pasado viernes 19 de junio del 2026, presenta a Goku en edad avanzada: cabello blanco, bigote, bastón y una versión envejecida de su característico gi naranja.

En ese sentido, el bigote recuerda al del Abuelo Gohan y el bastón evoca el del Maestro Roshi, de modo que el diseño funciona como un homenaje visual a toda la historia de la franquicia dentro de un solo personaje.

Cabe resaltar que el guerrero mantiene su contextura, pero la edad se hace visible en cada detalle.

Esta ilustración especial del anciano Goku forma parte de la entrega número 100 del proyecto "¡Toyotaro lo dibujó!" (Foto: Shueisha)

¿DE DÓNDE VIENE ESTE DISEÑO?

El Goku anciano no es una creación original de Toyotarou para esta ocasión.

En realidad, el diseño está basado en un boceto que Akira Toriyama trazó en 1989 para el libro “Dragon Ball Z Anime Special”, publicado mientras el manga original aún estaba en serialización.

En ese mismo texto, Toriyama lanzaba preguntas como “¿cuándo va a terminar Dragon Ball?” y sugería, de manera jocosa, que quizás Goku podría terminar viéndose así de mayor algún día.

De esta forma, Toyotarou rescató la idea y ese gesto de recuperación forma parte central del homenaje.

La viñeta original del Goku anciano fue dibujada por Akira Toriyama en 1989 para "Dragon Ball Z Anime Special" (Foto: Bird Studio / Shueisha)

¿QUÉ DIJO TOYOTAROU SOBRE EL FUTURO DEL MANGA “DRAGON BALL SUPER”?

El mangaka Toyotarou acompañó la ilustración con un comentario directo: en el 2026, 37 años después de aquel boceto, el final de “Dragon Ball” aún no llega.

Entonces, el artista expresa su esperanza de que los fans lleguen a ver esa versión anciana de Goku en algún momento.

Importante: el propio sitio de la franquicia se refiere a “Dragon Ball Super” como una serie “en curso” (’ongoing’). Por lo tanto, aunque el capítulo 105 sigue sin fecha de publicación oficial, esta es la confirmación de que el manga no ha llegado a su fin.

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