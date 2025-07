Decenas, por no decir cientos, de personajes han desfilado por “Dragon Ball” desde sus orígenes hasta sus últimos títulos tanto en el manga, anime como en los videojuegos, pero también han sido tantos los que aparecieron y que con la misma rapidez desaparecieron de la franquicia con más pena que gloria. Eso sí, también ha habido nombres muy populares que con el tiempo perdieron protagonismo, aunque sin ser olvidados por el público, entre estos, Launch.

¿Quién es Launch? Es la hermosa joven, que apareció por primera vez en “Dragon Ball”, que cambia de personalidad cada vez que estornuda. Por un lado, es una dulce señorita de cabello azul y por el otro, una rubia salvaje que es capaz de robar un banco, desatar un tiroteo pero, al mismo tiempo, defender a sus amigos a toda costa. Además, ¿recuerdas que está completamente enamorada de Ten Shinhan?

¿Qué pasó con Launch? Luego de su activa participación en el anime, Launch desapareció de escena en “Dragon Ball Z”, realizando apenas unos pocos cameos desde entonces. ¿Por qué? El creador de “Dragon Ball”, Akira Toriyama, realizó algunos comentarios al respecto desde que surgió la inquietud sobre la suerte de Launch, solo que ahora también tenemos la versión de la actriz que realizaba el doblaje original del personaje.

¿Qué reveló? De acuerdo con ComicBook.com, la actriz Mami Koyama ya no podía doblar a Launch porque se le hacía imposible seguir participando del anime por unos compromisos en el extranjero. Según dijo, le pidió a Toriyama que dejara de incluir a Launch en la historia y, por lo visto, el escritor habría tomado muy en serio sus palabras. Sin embargo, ¿te satisface esa explicación?

Esta es la personalidad dulce de Launch. La identificas fácilmente por su cabello de color azul (Foto: Dragon Ball / Toei Animation)

¿Qué dijo Akira Toriyama? En una entrevista que concedió en el año 2013, el artista confesó que simplemente se olvidó de Launch.

“A decir verdad, en un momento dado me olvidé por completo de ella (...) Luego la recordé al cabo de un tiempo y tuve que pensar en una razón por la que desapareció, así que hice parecer como si estuviera persiguiendo a Ten Shinhan”.

¿Cuándo fue vista Launch por última vez? Como parte de la trama, apareció por última vez ahogando sus penas en un bar tras la muerte de Ten Shinhan en la pelea contra Nappa en “Dragon Ball Z”.

¿Y sus cameos? Launch reaparece en “Dragon Ball Z” en dos flashbacks en las sagas de Freezer y Cell. Además, es vista levantando los brazos para darle energía a la Genki-dama de Gokú en la batalla contra Kid Buu. Launch también apareció en las películas “Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil’s Castle” y “Dragon Ball: Mystical Adventure” y muchos años después, en el banquete que ofrece Mr. Satan en la película “Dragon Ball: The Return of Son Goku and Friends!”. Asimismo, hace un cameo en “Dr. Slump”, el otro anime de Akira Toriyama.

¿Habías visto este cameo de Launch en "Dragon Ball Z"? (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.