Si eres fan de “Dragon Ball”, te traigo noticias estupendas. Y es que, durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026, realizado en Los Ángeles el pasado domingo 19 de abril, Toei Animation presentó el tráiler “SUPER GEKITOU” de “Dragon Ball Super: Beerus”, el remake del arco de “La batalla de los dioses” que llegará a la televisión este año y que, además, adelanta el esperado regreso de Freezer. Así, ¿te gustaría saber exactamente qué muestra el avance? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Mira también: Los animes de tu infancia que regresan en el 2026

Vale precisar que este proyecto se presenta como una edición “ENHANCED” de la película “Dragon Ball Z: La batalla de los dioses” (o "Battle of Gods").

Es decir, incluye numerosas escenas nuevas y redibujadas, una narrativa reconstruida y un retrabajo completo de imagen, música y sonido.

De esta manera, funciona como el primer tramo de la nueva etapa televisiva de “Dragon Ball Super”, al partir del arco de Beerus y abrir la puerta a adaptaciones posteriores.

Antes de continuar, mira el nuevo tráiler de la producción:

¿QUÉ REVELA EL NUEVO TRÁILER DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El audiovisual se centra en la pelea entre Goku, en modo Super Saiyajin Dios, y Beerus, con animación mucho más fluida, impactos más marcados y la sensación de estar ante un dios capaz de borrar planetas.

En ese sentido, se nota la intención de ofrecer una versión más fiel al espíritu del manga de Akira Toriyama, aprovechando técnicas visuales actuales para hacer que cada choque entre Goku y Beerus se sienta más intenso.

Asimismo, durante el panel en Los Ángeles, Masako Nozawa (voz de Goku) y Kōichi Yamadera (voz de Beerus) destacaron que el combate luce más emocionante y épico en esta nueva edición, algo que se refleja en el tráiler.

¿QUÉ SIGNIFICA EL REGRESO DE FREEZER EN EL TRÁILER DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

En los segundos finales del avance, se muestra a Freezer en su primera forma, esperando su resurrección, un claro guiño al siguiente enemigo que se cruzará en el camino de Goku.

Así, este cierre confirma que la serie no se limitará a rehacer “La batalla de los dioses”, sino que ya está sembrando el terreno para la historia de “La resurrección de Freezer”, lo que podría traducirse en un remake televisivo de esa saga dentro del mismo proyecto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El anime “Dragon Ball Super: Beerus” se estrenará en otoño del 2026 (entre septiembre y noviembre) por la cadena Fuji TV en Japón.

¿Y en Latinoamérica y España? Pues, si bien todavía no hay un anuncio oficial, se espera su lanzamiento a través de Crunchyroll.

La función de Beerus es mantener el equilibrio universal, destruyendo planetas y actuando como la contraparte de los Kaio-shin, quienes crean vida (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí