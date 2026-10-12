Goku volvió a las pantallas con una versión renovada de una de sus historias más queridas. Y es que el anime “Dragon Ball Super: Beerus” ya circula en el streaming como un remake de “Dragon Ball Super”, la serie que se emitió entre el 2015 y el 2018. Así, la propuesta llega repartida en varias plataformas, con fechas distintas para cada una, lo que genera una duda muy concreta: en cuál conviene verla y cuándo. Por eso, prepara el control remoto, que aquí te traigo el cronograma completo para disfrutar de la producción en Latinoamérica.

Vale precisar que la historia de esta nueva versión se sitúa varios años después de la derrota de Majin Buu, mientras la Tierra goza de paz.

Sin embargo, esa calma se rompe cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta, escucha rumores sobre el saiyajin que venció a Freezer y viaja hasta el planeta para medirse con Goku.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime:

¿CUÁNDO LLEGA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” A CRUNCHYROLL EN LATINOAMÉRICA?

Crunchyroll abrió el calendario con el estreno mundial de “Dragon Ball Super: Beerus”, en ‘simulcast’ con Japón, el pasado domingo 11 de octubre.

Episodio 1 - “El Dios que Destruye” (o “The God Who Destroys”): domingo 11 de octubre del 2026 (YA DISPONIBLE) - Sinopsis: En un planeta lejano, el Dios de la Destrucción Beerus despierta de su largo sueño.

(o “The God Who Destroys”): domingo 11 de octubre del 2026 - Sinopsis: Episodio 2: domingo 18 de octubre del 2026

domingo 18 de octubre del 2026 Episodio 3: domingo 25 de octubre del 2026

domingo 25 de octubre del 2026 Episodio 4: domingo 1 de noviembre del 2026

domingo 1 de noviembre del 2026 Episodio 5: domingo 8 de noviembre del 2026

domingo 8 de noviembre del 2026 Episodio 6: domingo 15 de noviembre del 2026

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 7: domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 8: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 9: domingo 6 de diciembre del 2026

domingo 6 de diciembre del 2026 Episodio 10: domingo 13 de diciembre del 2026

domingo 13 de diciembre del 2026 Episodio 11: domingo 20 de diciembre del 2026

domingo 20 de diciembre del 2026 Episodio 12: domingo 27 de diciembre del 2026

domingo 27 de diciembre del 2026 Episodio 13: domingo 3 de enero del 2027

domingo 3 de enero del 2027 Episodio 14: domingo 10 de enero del 2027

domingo 10 de enero del 2027 Episodio 15: domingo 17 de enero del 2027

domingo 17 de enero del 2027 Episodio 16: domingo 24 de enero del 2027

domingo 24 de enero del 2027 Episodio 17: domingo 31 de enero del 2027

domingo 31 de enero del 2027 Episodio 18: domingo 7 de febrero del 2027

domingo 7 de febrero del 2027 Episodio 19 (final): domingo 14 de febrero del 2027

¿CÓMO VER “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” EN DISNEY+ LATINOAMÉRICA?

Por otro lado, según TV Laint, los capítulos del anime llegarán a Disney+ tres días después de la transmisión en Japón.

Episodio 1: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Episodio 2: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Episodio 3: miércoles 28 de octubre del 2026

miércoles 28 de octubre del 2026 Episodio 4: miércoles 4 de noviembre del 2026

miércoles 4 de noviembre del 2026 Episodio 5: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Episodio 6: miércoles 18 de noviembre del 2026

miércoles 18 de noviembre del 2026 Episodio 7: miércoles 25 de noviembre del 2026

miércoles 25 de noviembre del 2026 Episodio 8: miércoles 2 de diciembre del 2026

miércoles 2 de diciembre del 2026 Episodio 9: miércoles 9 de diciembre del 2026

miércoles 9 de diciembre del 2026 Episodio 10: miércoles 16 de diciembre del 2026

miércoles 16 de diciembre del 2026 Episodio 11: miércoles 23 de diciembre del 2026

miércoles 23 de diciembre del 2026 Episodio 12: miércoles 30 de diciembre del 2026

miércoles 30 de diciembre del 2026 Episodio 13: miércoles 6 de enero del 2027

miércoles 6 de enero del 2027 Episodio 14: miércoles 13 de enero del 2027

miércoles 13 de enero del 2027 Episodio 15: miércoles 20 de enero del 2027

miércoles 20 de enero del 2027 Episodio 16: miércoles 27 de enero del 2027

miércoles 27 de enero del 2027 Episodio 17: miércoles 3 de febrero del 2027

miércoles 3 de febrero del 2027 Episodio 18: miércoles 10 de febrero del 2027

miércoles 10 de febrero del 2027 Episodio 19 (final): miércoles 17 de febrero del 2027

GUÍA DE LANZAMIENTO DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” EN HBO MAX LATINOAMÉRICA

En HBO Max, por su parte, “Dragon Ball Super: Beerus” llegará a las pantallas cinco días después de su estreno original.

Episodio 1: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 2: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 3: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 4: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 5: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 6: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 7: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 8: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 9: viernes 11 de diciembre del 2026

viernes 11 de diciembre del 2026 Episodio 10: viernes 18 de diciembre del 2026

viernes 18 de diciembre del 2026 Episodio 11: viernes 25 de diciembre del 2026

viernes 25 de diciembre del 2026 Episodio 12: viernes 1 de enero del 2027

viernes 1 de enero del 2027 Episodio 13: viernes 8 de enero del 2027

viernes 8 de enero del 2027 Episodio 14: viernes 15 de enero del 2027

viernes 15 de enero del 2027 Episodio 15: viernes 22 de enero del 2027

viernes 22 de enero del 2027 Episodio 16: viernes 29 de enero del 2027

viernes 29 de enero del 2027 Episodio 17: viernes 5 de febrero del 2027

viernes 5 de febrero del 2027 Episodio 18: viernes 12 de febrero del 2027

viernes 12 de febrero del 2027 Episodio 19 (final): viernes 19 de febrero del 2027

CALENDARIO DE ESTRENO DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” EN NETFLIX LATINOAMÉRICA

Finalmente, de acuerdo con ANM TV, la plataforma Netflix arranca la emisión semanal de la serie en Latinoamérica el sábado 17 de octubre, casi una semana después de Crunchyroll.

Episodio 1: sábado 17 de octubre del 2026

sábado 17 de octubre del 2026 Episodio 2: sábado 24 de octubre del 2026

sábado 24 de octubre del 2026 Episodio 3: sábado 31 de octubre del 2026

sábado 31 de octubre del 2026 Episodio 4: sábado 7 de noviembre del 2026

sábado 7 de noviembre del 2026 Episodio 5: sábado 14 de noviembre del 2026

sábado 14 de noviembre del 2026 Episodio 6: sábado 21 de noviembre del 2026

sábado 21 de noviembre del 2026 Episodio 7: sábado 28 de noviembre del 2026

sábado 28 de noviembre del 2026 Episodio 8: sábado 5 de diciembre del 2026

sábado 5 de diciembre del 2026 Episodio 9: sábado 12 de diciembre del 2026

sábado 12 de diciembre del 2026 Episodio 10: sábado 19 de diciembre del 2026

sábado 19 de diciembre del 2026 Episodio 11: sábado 26 de diciembre del 2026

sábado 26 de diciembre del 2026 Episodio 12: sábado 2 de enero del 2027

sábado 2 de enero del 2027 Episodio 13: sábado 9 de enero del 2027

sábado 9 de enero del 2027 Episodio 14: sábado 16 de enero del 2027

sábado 16 de enero del 2027 Episodio 15: sábado 23 de enero del 2027

sábado 23 de enero del 2027 Episodio 16: sábado 30 de enero del 2027

sábado 30 de enero del 2027 Episodio 17: sábado 6 de febrero del 2027

sábado 6 de febrero del 2027 Episodio 18: sábado 13 de febrero del 2027

sábado 13 de febrero del 2027 Episodio 19 (final): sábado 20 de febrero del 2027

De esta manera, “Dragon Ball Super: Beerus” adaptará el arco de Beerus, la Resurrección de Freezer y el Torneo del Universo 6 contra el Universo 7 a lo largo de cuatro meses.

Vegeta, el Príncipe de los Saiyajin, es uno de los personajes principales del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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