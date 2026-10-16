“Dragon Ball Super: Beerus” es el anime de Crunchyroll que retoma la historia del Dios de la Destrucción con una animación renovada y, gracias a su aclamado primer episodio, los fans están emocionados por todo lo que se viene. Así, considerando que cada semana aparece una nueva entrega de la producción, con ella llegan las mismas dudas de siempre: cuándo, a qué hora y cómo ver el show televisivo. Por eso, si no te quieres perder el lanzamiento del capítulo 2 de la serie, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el segundo episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” se titula “The God of Destruction Heads To The Kaio’s Planet” (en español: “El Dios de la Destrucción se dirige al planeta de los Kaio”).

Además, rehace los capítulos 3, 4 y 5 del anime original, donde ocurre el primer combate entre Goku y Beerus.

Y, debido a que aquella secuencia recibió diversas críticas por su animación, la nueva versión genera muchas expectativas entre los fans.

Antes de continuar, mira el opening del anime:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El segundo episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” se estrena el domingo 18 de octubre del 2026.

Es decir, exactamente una semana después de la llegada oficial de la producción a las pantallas: el pasado 11 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

En Japón, este capítulo del anime se emite a las 11:15 p.m. (hora local) a través de la señal de Fuji TV.

Entonces, si tomamos en cuenta el tiempo que tardó el anterior episodio de la serie en llegar al streaming, así queda establecido su horario de lanzamiento en Crunchyroll:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 18 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 18 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 18 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 18 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 18 de octubre España 6:00 p.m. del domingo 18 de octubre

Importante: ante la alta demanda por el estreno, la plataforma puede registrar caídas temporales, demoras de carga o dificultades para acceder al capítulo durante los primeros minutos.

En ese escenario, se recomienda esperar e intentar ingresar nuevamente a la aplicación o a la web oficial del servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Crunchyroll es la plataforma principal para ver “Dragon Ball Super: Beerus”, pues tiene los derechos de transmisión en ‘simulcast’ en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y parte de Asia.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 2 del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming que ofrece subtítulos en español, inglés y portugués.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que, en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas, Netflix, Disney+ y HBO Max también incluirán el capítulo en su catálogo, pero días después de su estreno original en Japón.

En el anime "Dragon Ball Super: Beerus", el Dios de la Destrucción posee la energía del Hakai, una técnica capaz de borrar de la existencia tanto materia física como almas (Foto: Toei Animation)

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