Son Goku con una sonrisa y su clásica vestimenta de granjero en una escena del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation)
Son Goku con una sonrisa y su clásica vestimenta de granjero en una escena del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation)
Carla Ocaña
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es el anime de Crunchyroll que retoma la historia del Dios de la Destrucción con una animación renovada y, gracias a su aclamado , los fans están emocionados por todo lo que se viene. Así, considerando que cada semana aparece una nueva entrega de la producción, con ella llegan las mismas dudas de siempre: cuándo, a qué hora y cómo ver el show televisivo. Por eso, si no te quieres perder el lanzamiento del capítulo 2 de la , te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Mira también:

Vale precisar que el segundo episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” se titula “The God of Destruction Heads To The Kaio’s Planet” (en español: “El Dios de la Destrucción se dirige al planeta de los Kaio”).

Además, rehace los capítulos 3, 4 y 5 del anime original, donde ocurre el primer combate entre Goku y Beerus.

Y, debido a que aquella secuencia recibió diversas críticas por su animación, la nueva versión genera muchas expectativas entre los fans.

Antes de continuar, mira el opening del anime:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El segundo episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” se estrena el domingo 18 de octubre del 2026.

Es decir, exactamente una semana después de la llegada oficial de la producción a las pantallas: el pasado 11 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

En Japón, este capítulo del anime se emite a las 11:15 p.m. (hora local) a través de la señal de Fuji TV.

Entonces, si tomamos en cuenta el tiempo que tardó el anterior episodio de la serie en llegar al streaming, así queda establecido su horario de lanzamiento en Crunchyroll:

PaísesHorario
Estados Unidos9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 18 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica10:00 a.m. del domingo 18 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador11:00 a.m. del domingo 18 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico12:00 p.m. del domingo 18 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil1:00 p.m. del domingo 18 de octubre
España6:00 p.m. del domingo 18 de octubre

Importante: ante la alta demanda por el estreno, la plataforma puede registrar caídas temporales, demoras de carga o dificultades para acceder al capítulo durante los primeros minutos.

En ese escenario, se recomienda esperar e intentar ingresar nuevamente a la aplicación o a la web oficial del servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Crunchyroll es la plataforma principal para ver “Dragon Ball Super: Beerus”, pues tiene los derechos de transmisión en ‘simulcast’ en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y parte de Asia.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 2 del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming que ofrece subtítulos en español, inglés y portugués.

Cabe resaltar que, en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas, , y también incluirán el capítulo en su catálogo, pero días después de su estreno original en Japón.

En el anime "Dragon Ball Super: Beerus", el Dios de la Destrucción posee la energía del Hakai, una técnica capaz de borrar de la existencia tanto materia física como almas (Foto: Toei Animation)
En el anime "Dragon Ball Super: Beerus", el Dios de la Destrucción posee la energía del Hakai, una técnica capaz de borrar de la existencia tanto materia física como almas (Foto: Toei Animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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