El Dios de la Destrucción ya está en la Tierra y los fanáticos del anime “Dragon Ball Super: Beerus” tienen una pregunta con una respuesta pendiente: ¿en qué termina un juego de piedra, papel o tijera cuando el destino del planeta depende de él? Así, considerando que la producción sigue su emisión semanal, aquí te cuento todo lo que necesitas saber antes de darle play al episodio 4 del show televisivo: cuándo sale, a qué hora y cómo verlo en Crunchyroll. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie es una reconstrucción de la historia que ya conocíamos, con cortes rehechos, mejoras de animación y sonido, y una narración reordenada.

En ese sentido, esta versión cubre el arco de Beerus y avanza hacia más capítulos de la saga, que ocupan un lugar central en la línea de tiempo posterior a la batalla contra Majin Buu.

Antes de continuar, mira el ending de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Este episodio del anime llega el domingo 1 de noviembre del 2026, bajo el título “The God of Saiyans” (en español: “El Dios de los Saiyajins”).

Cabe resaltar que, en el anterior capítulo, titulado “The God of Destruction Heads to Earth” (o “El Dios de la Destrucción se dirige a la Tierra”), Goku despierta en el planeta de Kaiosama.

Mientras tanto, Vegeta se encuentra con Bills y Whis durante el cumpleaños de Bulma, y el príncipe saiyajin se enfrenta al visitante.

Vegeta, entonces, pasa por Super Saiyajin y Super Saiyajin 2 y lanza el Galick Gun, pero Bills sale ileso.

Así, el episodio termina cuando este último propone una apuesta con Oolong: piedra, papel o tijera, con la Tierra en juego.

De esta manera, el nuevo capítulo de “Dragon Ball Super: Beerus” abrirá con el resultado de esa apuesta.

Beerus, conocido como Bills en Latinoamérica, es parte del elenco principal del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El anime se transmite en Japón a través de Fuji TV, a las 11:15 p.m. (hora local).

Sin embargo, en cuanto a la disponibilidad internacional en el streaming, el episodio 4 de “Dragon Ball Super: Beerus” sigue esta programación por países:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 1 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 1 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 1 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del domingo 1 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del domingo 1 de noviembre España 4:00 p.m. del domingo 1 de noviembre

Recuerda: debido a la alta afluencia de usuarios durante el lanzamiento del capítulo, Crunchyroll podría experimentar fallas temporales, lentitud en la carga o inconvenientes para acceder en el horario previsto.

Ante cualquiera de estos problemas, se sugiere aguardar unos minutos e intentar nuevamente desde la aplicación o el sitio web oficial del servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma principal para ver “Dragon Ball Super: Beerus”, pues posee los derechos para transmitir el anime en simultáneo en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y ciertos territorios de Asia.

Entonces, para disfrutar del episodio 4 de la serie sin dificultades, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Importante: Netflix, Disney+ y HBO Max también incorporarán este capítulo a sus catálogos en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas. No obstante, estará disponible recién días después de su estreno original en Japón.

En esta escena del episodio 4 del anime "Dragon Ball Super: Beerus", el dragón Shenlong es invocado para explicar la leyenda y el ritual necesario para alcanzar la transformación del Super Saiyan God (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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