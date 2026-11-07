En el anime “Dragon Ball Super: Beerus”, el icónico Goku por fin se convirtió en Super Saiyajin Dios y ahora todas las miradas de los espectadores están puestas en lo que se viene: el primer enfrentamiento real entre nuestro guerrero protagonista y el Dios de la Destrucción. Así, si quieres saber cuándo se estrena el episodio 5 de la serie de Crunchyroll, a qué hora se podrá ver en el streaming y cuál es es su link oficial para no perdértelo, préstale atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, en el cuarto capítulo de la producción, titulado “El Dios de los Saiyajins”, Oolong enfrentó a Bills (Beerus) en una partida de piedra, papel o tijera y perdió.

Por fortuna, Goku llegó justo a tiempo y usó las Esferas del Dragón reunidas para el cumpleaños de Bulma para invocar a Shenlong, quien le explicó que se necesitaban cinco saiyajins de corazón puro.

Videl reveló, entonces, que espera un hijo, así que ese quinto saiyajin es Pan, y los cinco unieron su energía para que el protagonista del anime alcance la transformación.

Ahora, se espera el primer combate completo de Goku como Super Saiyajin Dios contra Bills, con una animación reforzada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El episodio 5 del anime llega a las pantallas el domingo 8 de noviembre del 2026, bajo el título “El Dios de la Destrucción y Son Goku” (en inglés: “The God of Destruction and Son Goku”).

De esta manera, la serie respeta el calendario de emisión semanal que la ha caracterizado desde su debut.

Bills es el Dios de la Destrucción en el universo de la franquicia anime "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Tal como te puedes imaginar, el episodio se emite primero en Japón, vía Fuji TV, a las 11:15 p.m. (hora local).

Y, eventualmente, llega al streaming internacional, de acuerdo con el horario registrado en la siguiente tabla:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 8 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del domingo 8 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del domingo 8 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del domingo 8 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del domingo 8 de noviembre España 6:00 p.m. del domingo 8 de noviembre

Importante: debido a la alta demanda que suele registrarse en el estreno de cada capítulo, Crunchyroll puede presentar demoras en la carga, fallos temporales o dificultades para acceder durante el horario de lanzamiento.

Ante estas situaciones, se recomienda esperar unos minutos y volver a intentarlo desde la aplicación o la página oficial del servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Como muchos fans saben, Crunchyroll es la opción principal para ver “Dragon Ball Super: Beerus”, ya que cuenta con los derechos para emitir el anime en simultáneo en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y algunos territorios de Asia.

Por lo tanto, para acceder al episodio 5 sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda: Netflix, Disney+ y HBO Max también incorporarán el capítulo a sus catálogos en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas. Sin embargo, estará disponible recién días después de su estreno original en Japón.

Son Goku en una escena del episodio 5 del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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