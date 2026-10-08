Goku vuelve a cruzarse con el Dios de la Destrucción, pero esta vez con un acabado visual renovado. Y es que “Dragon Ball Super: Beerus” es la nueva versión del anime que Toei Animation prepara para esta temporada y, entre los fans, ya se están buscando los datos clave sobre su lanzamiento... como cuándo y a qué hora ver cada uno de los episodios de la producción. Por eso, si no te quieres perder ninguno de ellos, aquí te traigo su calendario de estreno completo. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la ficción retoma la historia desde el inicio de “Dragon Ball Super”, la serie que se emitió entre el 2015 y el 2018.

Es decir, la trama transcurre justo cuando pasaron varios años desde la batalla contra Majin Buu y la Tierra disfruta de una breve paz.

Entonces, Beerus despierta de un largo sueño, escucha rumores de un saiyajin que venció a Freezer y se presenta ante Goku, lo que desata un conflicto de escala universal.

Sin embargo, esta propuesta llega como una edición mejorada, con escenas nuevas, imagen redibujada y doblaje regrabado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”

El anime se compone de 19 capítulos en total y, si la emisión respeta un lanzamiento semanal sin pausas, su calendario de estreno queda así:

Episodio 1: domingo 11 de octubre del 2026

domingo 11 de octubre del 2026 Episodio 2 : domingo 18 de octubre del 2026

: domingo 18 de octubre del 2026 Episodio 3: domingo 25 de octubre del 2026

domingo 25 de octubre del 2026 Episodio 4: domingo 1 de noviembre del 2026

domingo 1 de noviembre del 2026 Episodio 5: domingo 8 de noviembre del 2026

domingo 8 de noviembre del 2026 Episodio 6: domingo 15 de noviembre del 2026

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 7: domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 8: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 9: domingo 6 de diciembre del 2026

domingo 6 de diciembre del 2026 Episodio 10: domingo 13 de diciembre del 2026

domingo 13 de diciembre del 2026 Episodio 11: domingo 20 de diciembre del 2026

domingo 20 de diciembre del 2026 Episodio 12: domingo 27 de diciembre del 2026

domingo 27 de diciembre del 2026 Episodio 13: domingo 3 de enero del 2027

domingo 3 de enero del 2027 Episodio 14: domingo 10 de enero del 2027

domingo 10 de enero del 2027 Episodio 15: domingo 17 de enero del 2027

domingo 17 de enero del 2027 Episodio 16: domingo 24 de enero del 2027

domingo 24 de enero del 2027 Episodio 17: domingo 31 de enero del 2027

domingo 31 de enero del 2027 Episodio 18: domingo 7 de febrero del 2027

domingo 7 de febrero del 2027 Episodio 19: domingo 14 de febrero del 2027

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, “Dragon Ball Super: Beerus” se transmite en Japón por Fuji TV a las 11:15 p.m. (hora local).

Entonces, tomando ese horario como base, la conversión a nivel internacional se establece de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. de los domingos España 4:15 p.m. de los domingos

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales, pues los capítulos pueden tardar algunos minutos en aparecer online.

¿CÓMO VER “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Crunchyroll ofrece “Dragon Ball Super: Beerus” desde el mismo día de su emisión original, en Estados Unidos, Canadá, América Latina, Australia, Nueva Zelanda, India, el Sudeste Asiático, Europa, África y Medio Oriente.

Por lo tanto, para disfrutar del anime en ‘simulcast’ sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Importante: en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas, Netflix y HBO Max también incluirán la producción en su catálogo, pero casi una semana después de su estreno en Japón.

Así se ve el logotipo oficial del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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