La nueva versión de “Dragon Ball Super” ya tiene a los fans conversando. Y es que el primer episodio de “Dragon Ball Super: Beerus”, titulado “El Dios que Destruye”, por fin vio la luz en Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Así, el remake del anime de Toei Animation vuelve a contar la historia del Dios de la Destrucción con otra imagen y otro ritmo, y la votación de los usuarios en IMDb nos deja una primera lectura de cómo lo recibió el público. Por eso, aquí te cuento si el debut está a la altura de lo que prometía.

Vale precisar que la producción funciona como una versión condensada del arco de Beerus de la serie original.

Además, este tipo de remakes atrae a dos públicos: tanto a quienes crecieron con Goku y Vegeta como a quienes llegan por primera vez a la obra de Akira Toriyama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿QUÉ CALIFICACIÓN OBTUVO EL EPISODIO 1 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” EN IMDB?

Según IMDb, al jueves 15 de octubre del 2026, el episodio 1 del anime de Crunchyroll marca un puntaje de 8.7 sobre 10, con alrededor de 4 mil votos en total.

En ese sentido, el 76.2% de los usuarios (unos 3 mil) le puso 10, el 7.8% le dio 9 y el 7.0% le dio 8. Y las notas más bajas también aparecen: 171 votos (4.3%) fueron un 1.

Cabe resaltar que el portal pondera su calificación para mantenerla confiable y, en realidad, el promedio no ponderado llega a 9.2.

Asimismo, México figura entre los países con más calificaciones, junto con India, Estados Unidos, Brasil y Arabia Saudita.

Es decir, el capítulo fue ampliamente aprobado por los fans, quienes esperan que siga manteniendo su calidad en el futuro.

Importante: la puntuación promedio puede moverse con cada nuevo voto, así que existe la posibilidad de que cambie con el tiempo.

¿QUÉ DICEN LAS RESEÑAS DEL EPISODIO 1 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Final Weapon le dio al episodio de estreno de “Dragon Ball Super: Beerus” un 5 sobre 5 y elogió la animación, el ritmo y la música de Norihito Sumitomo. Además, destacó el trabajo del director de animación jefe Tadayoshi Yamamuro.

FandomWire, por su parte, puntuó el capítulo con un 8 sobre 10 y valoró el equilibrio entre el humor de Goku y la amenaza que trae Beerus.

Por otro lado, But Why Tho? lo calificó con un 6 sobre 10. Y es que, según ese medio, la adaptación recorta escenas cotidianas que le quitan desarrollo a los personajes secundarios.

¿DE QUÉ TRATA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

“Dragon Ball Super: Beerus” se compone de 19 episodios que esperan cubrir del arco de Beerus al final del arco del Universo 6.

Aquí, tras la derrota de Majin Buu, la Tierra disfruta de paz hasta que Beerus despierta de un largo sueño al recordar una profecía sobre el Super Saiyajin Dios.

Además, el primer capítulo del anime abre con Goku y Goten en la granja, mientras que Mr. Satan acepta una recompensa de 100 millones de zeni.

Son Goten conduciendo un tractor en el primer episodio del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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