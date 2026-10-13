“Dragon Ball Super: Beerus” ya está en pantallas y, tal como te puedes imaginar, los fans no dejan de comparar la producción con lo que vieron hace años. Y es que la nueva serie de Toei Animation reinterpreta el arranque de “Dragon Ball Super” con animación renovada, escenas rehechas y un ritmo mucho más ágil. Así, el primer episodio llenó las redes de clips que contrastaban diversas secuencias de ambas ficciones. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre el anime original y el remake? Pues, te invito a averiguar la respuesta en las siguientes líneas.

Vale precisar que “Dragon Ball Super: Beerus” es una edición reconstruida de la serie original de Akira Toriyama, una lógica que recuerda a lo que ”Dragon Ball Kai" hizo con “Dragon Ball Z”.

De esta manera, el remake apunta a dos públicos a la vez: los veteranos que conocen cada escena de la serie del 2015 y quienes quieren entrar a la franquicia a lo grande.

Antes de continuar, mira el tráiler de la nueva producción:

¿QUÉ CAMBIA EN “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” FRENTE AL ANIME ORIGINAL?

En el episodio 1 de “Dragon Ball Super: Beerus”, estrenado el pasado domingo 11 de octubre del 2026, las diferencias se resumen así:

Elemento Original Remake Entrenamiento de Goku Sin escenas de combate (esa secuencia existía solo en el

manga). Entrenamiento mental contra Freezer, Cell y Majin Buu. Vegeta Forma parte de unas vacaciones familiares con Bulma y Trunks. Solo se le ve entrenando en la sala de gravedad. Goten, Trunks, Videl y Gohan Tienen escenas propias, entre ellas la búsqueda del regalo de bodas de Videl. Se eliminan esos momentos. Pelea de Beerus contra el alienígena Aura blanca genérica. Aura carmesí detallada y otros ángulos de cámara. Estilo visual Una apariencia más dura, con un brillo pronunciado. Trazos más fluidos y una paleta de tonos mate.

Es decir, en conjunto, el remake concentra el foco en Goku, Vegeta y la llegada de Beerus, con una puesta en escena más dinámica y una estética renovada.

Pero, a la vez, deja fuera varias escenas familiares que, en la versión del 2015, le daban mayor espacio a los personajes secundarios.

¿QUÉ DICEN LAS RESEÑAS SOBRE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

FandomWire calificó el episodio con un 8 y But Why Tho le dio un 6 sobre 10, dado que considera que se pierde el desarrollo de Vegeta y el lado más cotidiano de la franquicia.

Por otro lado, CBR celebra los visuales y el ritmo, aunque admite que parte de la animación todavía se siente rígida.

Finalmente, tal como detalla LevelUp, diversos fans criticaron el reciclaje de escenas. Sin embargo, elogiaron la presentación más imponente de Beerus en pantalla.

Y tu, ¿estás de acuerdo con estas apreciaciones?

¿DÓNDE VER “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Si quieres ver los episodios de “Dragon Ball Super: Beerus” el mismo día de su lanzamiento en Japón, recuerda que Crunchyroll es la plataforma que cuenta con los derechos del ‘simulcast’ a nivel internacional.

Por lo tanto, para disfrutar de los nuevos capítulos de la serie cada domingo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas, Netflix, Disney+ y HBO Max también incluyen la ficción en sus catálogos, pero días después de su estreno original.

En la franquicia anime "Dragon Ball", la apariencia física de Beerus está fuertemente inspirada en los gatos esfinge y en las antiguas deidades egipcias, en particular el dios Anubis (Foto: Toei Animation)

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