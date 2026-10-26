El tercer episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” por fin llegó al catálogo de Crunchyroll y, tal como te puedes imaginar, los fans de la franquicia creada por Akira Toriyama han empezado a comparar cada escena de este capítulo del anime remake con la versión que vieron hace años. Así, la conversación gira en torno a Vegeta, quien ya no pasa por varios de sus momentos más humillantes frente a Bills (Beerus), a un golpe a Bulma que luce distinto y otras secuencias clave. En ese sentido, ¿te gustaría conocer las diferencias más llamativas? Entonces, préstale atención a las siguientes líneas.

¿QUÉ CAMBIÓ EN EL EPISODIO 3 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Si bien este episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” mantiene casi igual la estructura de la historia, el cambio más llamativo es que recorta momentos cómicos de sus personajes principales.

Aquí, Bills llega a la fiesta de Bulma después de vencer a Goku en el capítulo anterior, y Vegeta se entera de que el Dios de la Destrucción dejó fuera de combate a su rival en solo dos golpes.

Y, eventualmente, tal como notamos miles de espectadores, el anime remake eliminó de este episodio aquellas escenas en la que Vegeta se humilla ante Beerus y Whis, entre ellas la de ofrecerles comida de rodillas.

Además, ya no está el baile de Bingo ni la escena del Príncipe de los Saiyajin cocinando.

A Yamcha, por su parte, lo vemos pasando el brazo por los hombros de Bills en lugar de golpearlo.

¿CÓMO CAMBIÓ LA ESCENA DE BULMA EN EL EPISODIO 3 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Por otro lado, el golpe a Bulma y el icónico momento del “¡Mi Bulma!" también cambió: Bills ya no la abofetea, sino que ahora un codazo la derriba de forma accidental.

Sin embargo, Vegeta sigue conservando la rabia que lo empuja a desafiar a un dios. Y si bien se transforma en Super Saiyajin 2, no aparece el Super Saiyajin 3.

En el anime "Dragon Ball Super: Beerus", Bulma es golpeada involuntariamente por el Dios de la Destrucción (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

Cabe resaltar que Bills cierra el capítulo retando a Oolong a piedra, papel o tijera con el destino de la Tierra en juego.

Importante: tal como era de esperar, tras el estreno del capítulo, algunos seguidores celebraron que Vegeta ya no haga nada humillante, mientras otros echaron de menos el humor de esos momentos. Y tú, ¿de qué lado estás?

MIRA AQUÍ EL ENDING DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”

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