Los fans de la franquicia más icónica creada por Akira Toriyama tienen un buen motivo para celebrar. Y es que el anime “Dragon Ball Super”, la serie que llevó a Goku a la pantalla con dioses de la destrucción, torneos entre universos y transformaciones cada vez más llamativas, ha sumado su doblaje latinoamericano al catalogo de streaming de la región. Así, ¿te gustaría disfrutar de la historia en esta versión? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Dragon Ball Super” es la producción de Toei Animation que continúa la historia de “Dragon Ball Z” y hoy convive con una edición remasterizada llamada “Dragon Ball Super: Beerus”.

En ese sentido, el relato arranca después de la batalla contra Majin Buu, cuando la paz regresa a la Tierra entre bodas y cumpleaños.

Todo esto hasta que el Dios de la Destrucción se acerca con la intención de encontrar al misterioso Super Saiyajin Dios.

¿CÓMO VER “DRAGON BALL SUPER” EN EL STREAMING?

Tal como revela ANMTV, la serie “Dragon Ball Super” llegó al catálogo de Disney+, el pasado sábado 31 de octubre del 2026, con sus 131 episodios, luego de permanecer en exclusiva en Crunchyroll desde el 2025.

Así, esta supone la primera vez que el doblaje latino del anime original está disponible en el streaming, pues antes solo se había emitido en Cartoon Network, Warner Channel y algunos canales regionales.

Por lo tanto, para disfrutar de esta versión del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE “DRAGON BALL SUPER” Y “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

En realidad, “Dragon Ball Super: Beerus” es una versión remasterizada de Toei Animation que se acerca más al manga y avanza a un ritmo más veloz.

De esta forma, quienes busquen la serie de siempre encuentran su opción en el anime original, mientras que quienes prefieran la edición renovada pueden seguirla con subtítulos.

Opciones para ver el remake en Latinoamérica: Crunchyroll, Netflix, HBO Max y Disney+.

¿EN QUÉ ORDEN VER “DRAGON BALL SUPER”?

A continuación, repasa el orden para disfrutar de la franquicia antes y durante “Dragon Ball Super”:

“Dragon Ball Z”: serie antecesora directa.

serie antecesora directa. “Dragon Ball Z: la resurrección de Freezer”: cinta del 2015 que retoma la historia después de Majin Buu y que precede directamente a “Super”.

cinta del 2015 que retoma la historia después de Majin Buu y que precede directamente a “Super”. “Dragon Ball Super”: serie del 2015 al 2018, que continúa desde la película.

serie del 2015 al 2018, que continúa desde la película. “Dragon Ball Super: Broly”: filme del 2018, ambientado en su mayoría después del arco Universe Survival.

filme del 2018, ambientado en su mayoría después del arco Universe Survival. “Dragon Ball Super: Super Hero”: película del 2022.

película del 2022. “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”: serie anunciada en enero del 2026.

Kefla es la poderosa guerrera Saiyajin surgida de la fusión a través de los Pendientes Potara en el anime "Dragon Ball Super" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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