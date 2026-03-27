Si eres fan de “Dragon Ball”, es muy probable que aún recuerdes el impacto que tuvo “Dragon Ball Super: Broly” en la animación de la saga. Y, para alegría de miles de seguidores de la adaptación de la obra de Akira Toriyama, ahora las miradas vuelven a Naohiro Shintani... dado que varias filtraciones apuntan a que el artista estaría implicado en “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, el esperado anime del arco de la Patrulla Galáctica que Toei prepara como la próxima gran fase de la franquicia.

Vale precisar que esta posible participación de Shintani no parte de un anuncio oficial del estudio, sino de la lectura que distintos insiders y analistas han hecho del primer póster promocional de la serie.

Y es que, según estas fuentes, el estilo del dibujo encaja de lleno con la mano del animador responsable del look de “Broly”.

A partir de ahí, las filtraciones han ido un paso más allá: no solo se habla de que el artista habría realizado ese visual, sino de que su rol en “The Galactic Patrol” sería más amplio y podría marcar la dirección artística del proyecto.

De esta manera, el fandom ya empieza a imaginar una continuación de “Dragon Ball Super” con un estándar de animación más cercano al de la película de 2018 que al de la primera serie para televisión.

Vegeta y Goku protagonizan el póster oficial del anime "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" (Foto: Toei Animation)

¿QUIÉN ES NAOHIRO SHINTANI Y POR QUÉ IMPORTA TANTO PARA “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”?

Naohiro Shintani es un animador y diseñador de personajes de Toei Animation que saltó a la primera línea de “Dragon Ball” cuando se encargó del nuevo diseño de Goku para “Dragon Ball Super: Broly”, alejándose del trazo más rígido asociado a Tadayoshi Yamamuro.

En su momento, este trabajo fue visto como el inicio de una nueva era visual para la serie, con personajes más expresivos, animación más “desdibujada” y combates mucho más fluidos.

Además, el cambio no solo fue estético: Shintani ajustó proporciones, sombras y expresiones para favorecer la animación moderna de acción, donde se valora la sensación de movimiento y los frames de impacto por encima de la rigidez del modelo.

Así, la película de Broly se convirtió en un punto de referencia técnica dentro de la franquicia y, desde entonces, buena parte de los seguidores vienen pidiendo que las futuras series tomen ese estándar como base.

¿CÓMO SE VINCULA NAOHIRO SHINTANI CON “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL” SEGÚN LAS FILTRACIONES?

El pasado jueves 26 de marzo del 2026, el analista @AnimeAjay publicó que, tras revisar el póster de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, su intuición le decía que el responsable era Naohiro Shintani, mencionando similitudes claras en las formas de la nariz, la clavícula y los ojos.

Horas después, el propio usuario afirmó en X que cinco fuentes independientes le habían confirmado que el visual de anuncio del arco de la Patrulla Galáctica es, en efecto, trabajo de Shintani.

Posteriormente, el insider @Venixys respaldó esa versión, señalando que, ya que Ajay lo había dicho, podía confirmar que la información era cierta y que la implicación de Shintani “va más allá” de esa primera imagen.

De esta forma, todo parece indicar que el póster es obra de Shintani y que su papel en el nuevo anime sería más amplio, tal vez como líder de la visión artística del proyecto... aunque, hasta el momento, no se ha revelado ningún cargo concreto.

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