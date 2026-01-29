El actor estadounidense de doblaje Neil Kaplan, reconocido por darle voz en inglés a Madara Uchiha en “Naruto: Shippuden”, se ha mostrado entusiasmado con la idea de interpretar a Moro, el antagonista del anime “Dragon Ball Super: Galactic Patrol”. ¿Y cómo surgió esta idea? Pues, todo comenzó en X (red social antes conocida como Twitter), plataforma en la que los fans especulaban sobre quién podría asumir el rol del “Devorador de Planetas”. Así, cuando un seguidor sugirió el nombre de Kaplan para el papel, el artista respondió con una instrucción clara: “Si esto es lo que piensan... escríbanles una carta y envíenla por correo”.

Vale precisar que, en sus interacciones en la referida red social, el actor de doblaje explicó por qué considera que las cartas tienen mayor impacto que los mensajes digitales.

“Ustedes son el público. Ustedes son los consumidores. Ustedes son los que pueden ayudar a que esto suceda. Por eso escriban y envíen cartas educadas”, señaló el pasado lunes 26 de enero.

“Con todo respeto, publicar en las redes sociales de una empresa es mucho más fácil de ignorar que las personas que se toman el tiempo y el esfuerzo de buscar la empresa a la que escribir, junto con su dirección, redactar una carta educada y luego enviarla por correo”, agregó esa misma fecha.

Cabe resaltar que esta estrategia no es nueva en la industria del entretenimiento, ya que antes ha demostrado efectividad para influir en decisiones de casting.

LA TRAYECTORIA DEL ACTOR DE VOZ NEIL KAPLAN

Neil Kaplan cuenta con una extensa carrera en el doblaje de anime y videojuegos. Y es que, además de su icónico papel como Madara Uchiha en “Naruto: Shippuden”, ha prestado su voz a personajes como Genryūsai Shigekuni Yamamoto en “Bleach: Thousand-Year Blood War” y Theo Magath en “Attack on Titan”.

Asimismo, cuando un usuario le cuestionó si sería adecuado para el papel—argumentando que Moro requería un actor de mayor edad, como el intérprete de Magneto en las películas de “X-Men”—, Kaplan respondió con humor: “¿Ayudaría si ya le di voz a Magneto?”, en referencia a su participación en la serie animada “Marvel Disk Wars: The Avengers”.

¿QUIÉN ES MORO EN “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”?

Moro, conocido como el “Devorador de Planetas”, es el antagonista principal del arco ‘Prisionero de la Patrulla Galáctica’ del manga “Dragon Ball Super”.

Este hechicero ancestral estuvo encarcelado durante 10 millones de años tras amenazar con erradicar todas las formas de vida del Universo 7.

Y, a diferencia de villanos previos de la franquicia, él no depende únicamente de la fuerza física: su poder radica en absorber la energía vital de planetas enteros, debilitando a sus enemigos sin necesidad de contacto directo.

Esta habilidad lo convierte en uno de los antagonistas más complejos y peligrosos de este universo.

Por si fuera poco, posee capacidades de manipulación mágica y puede fusionarse con planetas enteros para manipular su geografía como arma de ataque.

Y tú, ¿crees que es buena idea que comparta voz en inglés con Madara?

Madara Uchiha es uno de los principales antagonistas de la serie de anime y manga "Naruto Shippuden" (Foto: Pierrot)

