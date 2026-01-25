¡La espera terminó! Tras casi una década sin nuevos episodios de “Dragon Ball Super”, Toei Animation confirmó el regreso del anime con “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, una adaptación del aclamado ‘Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica’ del manga original. El anuncio se realizó durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, llevado a cabo el 25 de enero del 2026 en Japón, marcando un hito histórico: será la primera producción animada de la franquicia desde el fallecimiento del recordado Akira Toriyama.

Vale precisar que el Dragon Ball Genkidamatsuri fue un evento diseñado como el cierre oficial de las celebraciones por el 40° aniversario de la franquicia.

En el escenario principal, Masako Nozawa—la legendaria actriz de voz de Goku con más de 60 años de trayectoria— y Akio Iyoku, productor ejecutivo de “Dragon Ball”, presentaron el primer vistazo oficial del nuevo proyecto.

El momento fue acompañado por un video especial con música compuesta por el legendario Hans Zimmer, reconocido por las bandas sonoras de títulos como “The Dark Knight” y “Dune”. Puedes verlo, a continuación.

¿DE QUÉ TRATA “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”?

Esta es la continuación del ‘Arco de Supervivencia del Universo’ del anime “Dragon Ball Super”, el cual se emitió entre el 2015 y el 2018.

Es decir, la producción nos mostrará lo que sucede después del Torneo de Poder, donde el Universo 7 salió victorioso gracias al Androide 17.

Así, al ser una adaptación del ‘Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica’, la historia sigue a Son Goku y Vegeta uniéndose a los guardianes de la paz en la galaxia para protagonizar una impresionante batalla contra un nuevo enemigo: Moro, el ‘Devorador de Planetas’.

¿QUIÉN ES EL VILLANO DE “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”?

Moro no es un villano cualquiera. En realidad, es un hechicero extremadamente poderoso que ha estado encarcelado durante 10 millones de años.

Además, su sobrenombre describe a la perfección su habilidad principal: absorber la energía vital de planetas enteros, causando su destrucción como efecto colateral.

Por si fuera poco, se caracteriza por:

Utilizar hechicería para manipular la energía, realizar escaneos cósmicos y comunicarse telepáticamente.

para manipular la energía, realizar escaneos cósmicos y comunicarse telepáticamente. Desarrollar la capacidad de localizar las esferas del dragón.

las esferas del dragón. En su forma más poderosa, puede fusionarse con planetas enteros y manipular su geografía para atacar.

Todo esto hizo que se consolidara como uno de los villanos más populares del manga “Dragon Ball Super”.

EL MATERIAL ORIGINAL DETRÁS DE “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”

El ‘Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica’ comprende los capítulos 42 al 67 del material original, los cuales fueron publicados mensualmente en la revista V Jump entre el 2018 y el 2020.

Este también introduce personajes clave como Merus, un patrullero galáctico de élite a cargo de 104 distritos estelares.

Asimismo, tiene una particularidad importante: fue escrito principalmente por Toyotarō, el discípulo de Akira Toriyama. Aunque siempre tenía el visto bueno de su maestro.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”?

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno oficial de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”. Sin embargo, se especula un lanzamiento a finales del año 2027.

Esta proyección supone la alternativa más lógica frente al tiempo que requiere una producción de esta magnitud.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER “DRAGON BALL SUPER: THE GALACTIC PATROL”?

Si bien tampoco hay anuncios oficiales de distribución todavía, se espera que la plataforma que albergue el anime sea Crunchyroll.

Y es que, tal como muchos sabemos, es allí donde podemos encontrar otros títulos de la franquicia “Dragon Ball”.

El póster de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, la primera gran producción de la franquicia en la era post-Toriyama (Foto: Toei Animation)

