“Drops of God” (en español: “Las gotas de Dios”), la producción franco-japonesa ganadora del premio Emmy Internacional como Mejor Serie Dramática en el año 2024, regresa al catálogo de Apple TV+ con su temporada 2. Así, si quieres disfrutar de los nuevos capítulos del drama de intriga inspirado en el manga homónimo de Yuko y Shin Kibayashi, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha y hora de estreno de cada uno de sus episodios. ¡Anda alistando tu agenda!
Vale precisar que, en esta segunda entrega de la serie, Camille (Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita) enfrentan su desafío más peligroso hasta la fecha: descubrir el origen del mejor vino del mundo, un misterio tan profundo que ni siquiera el legendario Alexandre Léger pudo resolver.
De esta manera, se embarcan en una búsqueda de la verdad que se extiende a través de continentes y siglos, desenterrando historias olvidadas, rivalidades ocultas y secretos enterrados durante generaciones.
Eventualmente, su travesía los llevará hasta Georgia, donde se verán envueltos en una disputa familiar entre los dueños de un viñedo y un empresario sin escrúpulos.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Drops of God” - Temporada 2:
GUÍA DE EPISODIOS DE “DROPS OF GOD” - TEMPORADA 2
La segunda entrega de la serie de Apple TV+ consta de 8 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y marzo del 2026.
Calendario de estreno de la temporada 2 de “Drops of God”:
- Episodio 1 (“An Unexpected Gift”): miércoles 21 de enero del 2026
- Episodio 2 (“The Bottle”): miércoles 28 de enero del 2026
- Episodio 3 (“A Family Secret”): miércoles 4 de febrero del 2026
- Episodio 4 (“The Invitation”): miércoles 11 de febrero del 2026
- Episodio 5 (“The Reunion”): miércoles 18 de febrero del 2026
- Episodio 6 (“A Dangerous Game”): miércoles 25 de febrero del 2026
- Episodio 7 (“The Swap”): miércoles 4 de marzo del 2026
- Episodio 8 (“The Price of Passion”) - Final de temporada: miércoles 11 de marzo del 2026
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DROPS OF GOD” - TEMPORADA 2?
Aunque el calendario oficial establece que los capítulos de la temporada 2 de “Drops of God” se lanzan los miércoles, Apple TV+ suele adelantar sus estrenos en determinados territorios.
En ese sentido, según el patrón de lanzamiento de otras series de la plataforma, los episodios estarían disponibles los martes por la noche.
El horario referencial a nivel internacional es el siguiente:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:00 p.m. de los martes
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:00 p.m. de los martes
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:00 p.m. de los martes
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:00 p.m. de los martes
|España
|3:00 a.m. de los miércoles
¿CÓMO VER “DROPS OF GOD” - TEMPORADA 2?
Tal como te puedes imaginar, “Drops of God” es un título exclusivo de Apple TV+.
Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los capítulos de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.
Y si deseas hacer un repaso de la primera entrega de la ficción, recuerda que todos sus episodios también se encuentran disponibles en el servicio de streaming.
