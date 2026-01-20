“Drops of God” (en español: “Las gotas de Dios”), la producción franco-japonesa ganadora del premio Emmy Internacional como Mejor Serie Dramática en el año 2024, regresa al catálogo de Apple TV+ con su temporada 2. Así, si quieres disfrutar de los nuevos capítulos del drama de intriga inspirado en el manga homónimo de Yuko y Shin Kibayashi, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha y hora de estreno de cada uno de sus episodios. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, en esta segunda entrega de la serie, Camille (Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita) enfrentan su desafío más peligroso hasta la fecha: descubrir el origen del mejor vino del mundo, un misterio tan profundo que ni siquiera el legendario Alexandre Léger pudo resolver.

De esta manera, se embarcan en una búsqueda de la verdad que se extiende a través de continentes y siglos, desenterrando historias olvidadas, rivalidades ocultas y secretos enterrados durante generaciones.

Eventualmente, su travesía los llevará hasta Georgia, donde se verán envueltos en una disputa familiar entre los dueños de un viñedo y un empresario sin escrúpulos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Drops of God” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DROPS OF GOD” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie de Apple TV+ consta de 8 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y marzo del 2026.

​Calendario de estreno de la temporada 2 de “Drops of God”:

Episodio 1 ("An Unexpected Gift"): miércoles 21 de enero del 2026

Episodio 2 ("The Bottle"): miércoles 28 de enero del 2026

Episodio 3 ("A Family Secret"): miércoles 4 de febrero del 2026

Episodio 4 ("The Invitation"): miércoles 11 de febrero del 2026

Episodio 5 ("The Reunion"): miércoles 18 de febrero del 2026

Episodio 6 ("A Dangerous Game"): miércoles 25 de febrero del 2026

Episodio 7 ("The Swap"): miércoles 4 de marzo del 2026

Episodio 8 ("The Price of Passion") - Final de temporada: miércoles 11 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DROPS OF GOD” - TEMPORADA 2?

Aunque el calendario oficial establece que los capítulos de la temporada 2 de “Drops of God” se lanzan los miércoles, Apple TV+ suele adelantar sus estrenos en determinados territorios.

En ese sentido, según el patrón de lanzamiento de otras series de la plataforma, los episodios estarían disponibles los martes por la noche.

El horario referencial a nivel internacional es el siguiente:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “DROPS OF GOD” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Drops of God” es un título exclusivo de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los capítulos de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Y si deseas hacer un repaso de la primera entrega de la ficción, recuerda que todos sus episodios también se encuentran disponibles en el servicio de streaming.

El póster de la temporada 2 de "Drops of God", serie que explora géneros como el drama y la intriga a lo largo de su trama (Foto: Apple TV+)

