Ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de la película de 2021 de Denis Villeneuve, “Dune: La profecía” (“Dune: Prophecy” en su idioma original) es la nueva serie desarrollada por Diane Ademu-John y Alison Schapker para HBO. El spin-off que anteriormente fue titulado “Dune: The Sisterhood” se centra en el ascenso de la influyente secta Bene Gesserit. ¿Quiénes forman parte del elenco del drama de ciencia ficción que se estrena el 17 de noviembre de 2024? A continuación, te comparto la lista completa de actores y personajes.

“‘Dune’ es tan densa, está tan bien pensada, es tan vívida, y no sería ‘Dune’ si no aceptáramos ese aspecto de la serie. Se trata de lo que dice el elenco: cuando intentas fundamentar todo a través de los personajes, creo que se vuelve más comprensible. Realmente tratamos de tener múltiples niveles en la serie, así que si nunca has visto las películas o si no has leído los libros, puedes entrar a través de estos personajes y descubrir el mundo. Pero para aquellos que sí las han visto, queremos tener una experiencia rica, emocionante y densa. Esa fue realmente una aguja que tratamos de enhebrar de manera bastante consciente”, señaló la showrunner y productora ejecutiva Alison Schapker a Collider.

“Dune: La profecía” está inspirado en el libro “Sisterhood of Dune” escrito por Brian Herbert y Kevin J. Anderson; y cuenta con elenco principal conformado por Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong y Jade Anouka. Entonces, ¿quién es quién en la precuela ambientada en el universo “Dune” de Frank Herbert?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DUNE: LA PROFECÍA”

1. Emily Watson como Valya Harkonnen

Emily Watson, recordada por producciones como “War Horse”, “The Theory of Everything”, “Kingsman: The Golden Circle”, “The Happy Prince” y “Chernobyl”, asume el rol de Valya Harkonnen, fundadora y líder de la Hermandad que se convertirá en la legendaria Bene Gesserit. Jessica Barden es la encargada de interpretar a la versión joven de Valya.

Emily Watson interpreta a Valya Harkonnen, la fundadora de las Bene Gesserit, en la serie precuela "Dune: La profecía" (Foto: HBO)

2. Olivia Williams como Tula Harkonnen

Olivia Williams, que apareció en “Lucky Break”, “The Heart of Me”, “The Ghost Writer”, “Anna Karenina”, “Sabotage”, “Victoria & Abdul”, “The Father” y “The Crown”, da vida a Tula Harkonnen, hermana de Valya y Madre Reverenda de la sexta proto-religiosa. Su versión joven la interpreta Emma Canning.

Olivia Williams asume el rol de Tula Harkonnen, la hermana de Valya, en la serie precuela "Dune: La profecía" (Foto: HBO)

3. Jodhi May como la Emperatriz Natalya

Jodhi May, que participó en “The Last of the Mohicans”, “Sister My Sister”, “Tipping the Velvet”, “The Other Boleyn Girl”, “The Amazing Mrs Pritchard”, “A Quiet Passion”, “Gentleman Jack”, “The Warrior Queen of Jhansi” y “The Witcher”, interpreta a la Emperatriz Natalya, la esposa del Emperador Corrino.

Jodhi May como la Emperatriz Natalya, la esposa del Emperador Corrino, en la serie precuela "Dune: La profecía" (Foto: HBO)

4. Travis Fimmel como Desmond Hart

Travis Fimmel, actor australiano conocido por su papel de Ragnar Lothbrok en la serie “Vikings”, Anduin Lothar en la adaptación live-action de “Warcraft” y Marcus en la serie “Raised by Wolves”, asume el papel de Desmond Hart, “un soldado carismático con un pasado enigmático, que busca ganarse la confianza del Emperador a expensas de la Hermandad”.

Travis Fimmel interpreta a Desmond Hart, un soldado que se gana la confianza del Emperador, en la serie precuela "Dune: La profecía" (Foto: HBO)

5. Mark Strong como el Emperador Javicco Corrino

Mark Strong, actor británico conocido por papeles como Lord Henry Blackwood en “Sherlock Holmes”, Frank D’Amico en “Kick-Ass”, el mayor general Stewart Menzies en “The Imitation Game” Merlín en “Kingsman: The Secret Service”, Dr. Thaddeus Sivana en “¡Shazam!” y John en “Cruella”, interpreta al Emperador Javicco Corrino.

Mark Strong asume el Emperador Javicco Corrino en "Dune: La profecía", que se estrena el 17 de noviembre de 2024 (Foto: HBO)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Dune: La profecía”:

Sarah-Sofie Boussnina como la Princesa Ynez

Shalom Brune-Franklin como Mikaela

Faoileann Cunningham como la Hermana Jen

Aoife Hinds como la Hermana Emeline

Chloe Lea como Lila

Jade Anouka como la Hermana Theodosia

Chris Mason como Keiran Atreides

Josh Heuston como Constantine Corrino

Edward Davis como Harrow Harkonnen

Tabu como la Hermana Francesca

Charithra Chandran como Francesca joven

Jihae como la Reverenda Madre Kasha Jinjo

Yerin Ha como Kasha joven

Cathy Tyson como la Madre Superiora Raquella Berto-Anirul

Camilla Beeput como la Reverenda Madre Dorotea

Charlie Hodson-Prior como Pruwet Richese

¿DE QUÉ TRATA “DUNE: LA PROFECÍA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Max, “Dune: La profecía” está ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de “Dune, la serie” y “sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen mientras combaten fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta conocida como Bene Gesserit”.

¿CÓMO VER “DUNE: PROPHECY”?

“Dune: La profecía” se estrenará el domingo 17 de noviembre de 2024 en HBO y también estará disponible en Max. Por lo tanto, para ver la nueva serie solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.