“La serie ‘Monster: The Ed Gein Story” en Netflix ha reavivado el interés sobre el asesino serial y la figura de Adeline Watkins, provocando dudas entre los espectadores sobre el destino de este personaje clave. En esta nota, aclaramos si Ed Gein realmente mata a Adeline Watkins en la trama, con base en los eventos retratados en la producción y los matices dramáticos que aborda la serie.

El reciente estreno de “Monster: The Ed Gein Story”, creada por Ian Brennan y Ryan Murphy, marca otro hito en la exitosa saga antológica de crímenes reales, uniéndose a “The Jeffrey Dahmer Story” y “The Lyle and Erik Menendez Story”.

La temporada se centra en la vida de Ed Gein, uno de los criminales más temidos del siglo XX, y otorga a Adeline Watkins un papel fundamental como vínculo emocional y reflejo de las oscuridades compartidas y divergentes entre ambos. Esta aproximación dramática explora cómo la relación entre Ed y Adeline se convierte en un eje crucial para entender las trayectorias psicológicas del asesino y su entorno, de manera que la narrativa trasciende el simple morbo y profundiza en la dimensión cultural y psicológica del fenómeno true crime.

¿ED GEIN MATA A ADELINE WATKINS EN “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

A lo largo de la serie “La serie ‘Monster: The Ed Gein Story”, se sugiere más de una vez que Ed Gein podría terminar con la vida de Adeline Watkins, alimentando una tensión que se sostiene durante varios episodios. Sin embargo, la ficción decide subvertir las expectativas: aunque Adeline es puesta varias veces en peligro, nunca llega a convertirse en víctima de Ed.

Luego de un periodo de acercamiento y complicidad, ambos personajes se distancian luego del arresto de Gein. Adeline, lejos de ser horrorizada, muestra interés por los macabros actos de su pareja y llega incluso a desempeñar el rol de pseudo cómplice. La trama utiliza constantes escenas de “susto de muerte” para aumentar el suspense, pero la realidad es que Adeline sobrevive y, en los momentos finales, se sugiere que ambos comparten tendencias y dilemas internos, aunque toman caminos distintos cuando Gein la invita a no repetir sus errores. El desenlace exhibe a Adeline regresando para una última visita en la clínica, donde comparte sus propios conflictos y potenciales oscuridades, estableciendo así un paralelo psicológico con el protagonista y dejando abierta la reflexión sobre la naturaleza de la violencia.

Se dice que Adeline Watkins fue la supuesta novia de Ed Gein (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Los 8 episodios de “Monster: The Ed Gein Story” llegan a Netflix se estrenaron el viernes 3 de octubre del 2025. Para poder ver la serie, debes estar suscrito a la plataforma.

