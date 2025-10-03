“Monster: The Ed Gein Story” es la tercera temporada de la exitosa serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Esta vez el protagonista es Edward Theodore Gein, conocido como el Carnicero de Plainfield por los horribles crímenes que cometió hasta que fue arrestado en 1957. Aunque solo fue sentenciado por el asesinato de Bernice Worden y se conoce la identidad de solo algunas víctimas, se cree que el número podría haber sido mayor.

Cuando la policía revisó la granja de Plainfield encontró los restos de Worden, la dueña de una ferretería del pueblo, y Mary Hogan, una mujer que trabajaba en una taberna. Además, descubrieron que la casa estaba amueblada con huesos humanos y tenía varios objetos elaborados con piel humana y cráneos, como pantallas de lámparas, asientos y platos de sopa. Incluso utilizaba la piel para vestirse.

Pero ¿sabías que esta no es la primera vez que Ed Gein aparece en “Monster”? Tal vez no lo notaste, pero tiene una breve participación en “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”, la primera temporada de la serie antológica de Netflix.

ED GEIN APARECIÓ EN “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”

En el octavo episodio de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, luego de ser arrestado por los macabros crímenes que cometió Dahmer (Evan Peters), se reúne con su padre Lionel (Richard Jenkins) y su abogado para acordar la defensa del asesino y evitar declaraciones que le aseguren la pena máxima.

Lionel menciona que existe un precedente que podría servir para el caso de su hijo. Luego el abogado señala el arresto de Ed Gein tras la desaparición de la dueña de una ferretería local. Detalla el arresto y todo lo que la policía encontró en esa granja de Plainfield, Wisconsin.

El relato se acompaña de imágenes de los cuerpos mutilados, huesos humanos, muebles elaborados con restos humanos y todas las atrocidades que encontraron en la granja de Ed Gein. El padre de Dahmer también menciona que Gein exhumó más de treinta cadáveres, lo que llama la atención de Jeffrey.

Sin embargo, Lionel le pide que se enfoque en lo importante, que Ed Gein interpuso un alegato de inocencia por enfermedad mental y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, en lugar de en una prisión. Aunque él quiere lo mismo para su hijo, Dahmer se niega a admitir que está loco.

En “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, Shane Kerwin fue el encargado de interpretar al Carnicero de Plainfield, mientras que en “Monster: The Ed Gein Story”, el rol recae en Charlie Hunnam.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

“Monster: The Ed Gein Story” está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva temporada de la serie antológica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

