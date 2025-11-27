La llegada de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ no solo emociona a los fans, sino que también impulsó una canción clásica de los años 80 al tope de las listas de Spotify. Con el estreno del primer volumen, los seguidores por fin pueden adentrarse en los nuevos capítulos del cierre definitivo de la serie.

Como era de esperar, la producción de Netflix vuelve a ofrecer suspenso, giros inesperados y esa atmósfera inquietante que la caracteriza desde su debut; sin embargo, esta vez no es solo la trama lo que está dando de qué hablar, sino también su banda sonora, que vuelve a tener un papel clave en la experiencia.

A lo largo de sus temporadas, ‘Stranger Things’ fue capaz de revivir grandes éxitos de los años 80, desde Wham! hasta Madonna, Journey o Kate Bush. En esta ocasión, el tema elegido para destacar en el inicio de la quinta temporada es “Upside Down”, el clásico de Diana Ross lanzado en 1980.

El tema aparece dos veces en el primer episodio. (Foto: Netflix)

La canción suena dos veces en el primer episodio: primero cuando Robin (Maya Hawke) la usa como un mensaje codificado para el grupo, y luego durante los créditos finales.

Esta elección despertó una ola de entusiasmo en redes sociales. Un usuario escribió: “OBSESIONADO con el uso de ‘Upside Down’ de Diana Ross en Stranger Things 5. Esa canción en los créditos finales después de esa escena es una obra maestra”.

Otro añadió: “Quien haya tenido la idea de poner ‘Upside Down’ de Diana Ross en los créditos finales de Stranger Things merece un aumento”. Un tercero comentó: “Sí, sabía que finalmente tenían que poner ‘Upside Down’ de Diana Ross en Stranger Things. Era todo lo que necesitaba, la verdad.”

Además del icónico tema de Ross, el episodio incorpora otras canciones reconocidas que ayudan a marcar el tono. Entre ellas están “Rockin’ Robin” de Michael Jackson, “Pretty in Pink” de Psychedelic Furs y la ya célebre “Running Up That Hill” de Kate Bush, que volvió a la fama mundial tras aparecer en la cuarta temporada.

En cuanto a la historia, la nueva temporada retoma los hechos del final anterior. Aunque Vecna sufrió un golpe importante, el Upside Down continúa extendiéndose y Hawkins se encuentra al borde del colapso, mientras ambos mundos parecen fusionarse. Esto obliga a Eleven, Will, Mike, Lucas, Dustin y Max, junto con Nancy, Jonathan, Steve y Robin, a unirse otra vez para enfrentar la amenaza.

Otros éxitos de los 80 acompañan los acontecimientos mientras Hawkins enfrenta su mayor amenaza. (Foto: Netflix) / COURTESY OF NETFLIX

Cómo ver la temporada 5 de Stranger Things

La última temporada de Stranger Things es una producción original de Netflix, por lo que solo se puede ver a través de esa plataforma de streaming.

Para verla, solo necesitas una suscripción activa a Netflix.

Es importante notar que la temporada final se está estrenando en tres volúmenes:

Volumen 1 (Episodios 1-4): Ya está disponible en Netflix desde el 26 de noviembre de 2025.

Volumen 2 (Episodios 5-7): Llegará a la plataforma el 25 de diciembre de 2025.

Episodio Final (Episodio 8): Estará disponible a partir del 31 de diciembre de 2025.

