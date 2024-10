Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) regresa en la tercera temporada de “El abogado del Lincoln”, donde continuará trabajando en distintos casos de la extensa ciudad de Los Ángeles y dirigiendo su bufete de abogados desde la parte trasera de su Lincoln. La última vez que apareció planeaba encontrarse con un posible nuevo cliente, mientras que Julian La Cosse (Devon Graye) quiere contratar sus servicios. ¿Qué otros actores regresan en los nuevos episodios de la serie de Netflix? A continuación, te comparto la lista de miembros del elenco.

Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Yaya DaCosta, Elliott Gould, Krista Warner, Fiona Rene, Devon Graye, Lana Parrilla y Christopher Gorham vuelven en la nueva entrega del drama legal basado en las novelas de Michael Connelly.

Mientras que Merrin Dungey, Allyn Moriyon, John Pirruccello, Philip Anthony-Rodriguez y Holt McCallany se unen al reparto de la tercera temporada de “El abogado del Lincoln”, creada y producida por David E. Kelley. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos capítulos?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”

1. Merrin Dungey como Regina Turner

Merrin Dungey, que anteriormente apareció en “King of Queens”, “Big Little Lies” y “Lucifer”, asume el rol de la jueza Regina Turner, una ex defensora pública que de acuerdo con la descripción de Netflix, “es más joven y más progresista que la mayoría de los jueces del distrito, pero aún está por verse si eso es un beneficio para Mickey o no”.

Merrin Dungey como Regina Turner, John Pirruccello como William Forsythe y Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller en la temporada 3 de "El abogado de Lincoln" (Foto: Netflix)

2. Allyn Moriyon como Eddie Rojas

“El abogado del Lincoln” marca el debut actoral de Allyn Moriyon, quien asume el rol de Eddie Rojas, un aficionado al fitness que necesita un buen abogado. Debido a que se trata del exniñero de Hayley, Mickey decide ayudarlo.

Manuel Garcia-Rulfo interpreta a Mickey Haller y Allyn Moriyon interpreta a Eddie Rojas en la temporada 3 de "El abogado de Lincoln" (Foto: Netflix)

3. John Pirruccello como William Forsythe

John Pirruccello, que apareció en “Barry”, “Twin Peaks”, “Godzilla vs. Kong”, “Chicas buenas” y “She-Hulk: Attorney at Law”, da vida a William Forsythe, “un fiscal aparentemente inofensivo contra el que Mickey está entusiasmado por enfrentarse. Sin embargo, una vez que comienza el juicio, queda claro que nada es lo que parece”.

4. Philip Anthony-Rodriguez como Adam Suarez

Philip Anthony-Rodriguez, que fue parte de “Star Wars Rebels”, “The Company You Keep” y “Days of Our Lives”, interpreta a Adam Suarez en la nueva temporada de la serie de Netflix. Se trata del fiscal adjunto jefe del distrito, a quien la fiscal Andrea Freemann reporta.

5. Holt McCallany como Neil Bishop

Holt McCallany, recordado por producciones como “Justice League”, “The Ice Road”, “Wrath of Man”, “The Iron Claw”, “Law & Order: Special Victims Unit”, “Blue Bloods” y “Mindhunter”, asume el papel de Neil Bishop, expolicía sospechoso que se enfrenta a Mickey en los tribunales.

Holt McCallany asume el rol de Neil Bishop, un expolicía que se enfrenta a Mickey, en la temporada 3 de "El abogado de Lincoln" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que regresan en la temporada 3 de “El abogado del Lincoln”:

Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller

Neve Campbell como Maggie

Becki Newton como Lorna

Jazz Raycole como Izzy

Angus Sampson como Cisco

Yaya DaCosta como Andrea ‘Andy’ Freemann

Elliott Gould como David ‘Legal’ Siegel

Krista Warner como Hayley

Fiona Rene como Glory Days

Devon Graye como Julian La Cosse

Lana Parrilla como Lisa Trammell

Christopher Gorham como Trevor Elliott

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 3 de “El abogado del Lincoln”, “el abogado Mickey Haller (Manuel García Rulfo), es un idealista que lleva casos de todo tipo en Los Ángeles desde el asiento trasero de su coche. La serie se basa en los bestsellers de Michael Connelly y esta nueva temporada se inspira en ‘El quinto testigo’, cuarta novela de la saga de ‘El abogado del Lincoln’”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL ABOGADO DE LINCOLN”?

“El abogado del Lincoln” se estrenará el jueves 17 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.