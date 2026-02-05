CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el sexto libro de la exitosa saga de novelas del consagrado Michael Connelly, la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln” (“The Lincoln Lawyer” en su idioma original) sigue a Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) mientras se enfrenta al mayor desafío de su vida profesional: demostrar que no es culpable del asesinato de su antiguo cliente, un estafador llamado Sam Scales (Christopher Thornton). Para lograrlo, debe enfrentarse a la implacable fiscal Dana Berg (Constance Zimmer), a sus fantasmas del pasado y, una vez más, al FBI, ya que una de sus pistas lo lleva hasta uno de sus casos. ¿Logra demostrar su inocencia?

Mientras Lorna Crane (Becki Newton) hace todo lo posible para no perder más clientes y mantener a salvo la oficina, Mickey se muestra optimista debido al fiscal al que se enfrentan. Sin embargo, un cambio de último minuto lo pone frente a la despiadada Dana Berg (Constance Zimmer), quien está decidida a que Haller pague por el supuesto crimen que cometió.

Aunque el protagonista de “El abogado del Lincoln” consigue continuar su proceso en libertad, una prueba presentada en la audiencia lo pone en la mira del Departamento de Policía. A pesar de los obstáculos, Mickey y su equipo descubren que Sam Scales, bajo el nombre de Kirk Lennon, había obtenido recientemente su licencia de conducir comercial y había establecido una LLC llamada AirKing Trucking. También descubren que esa empresa era cliente, BioGreen, una empresa que supuestamente convierte biorresiduos en biocombustible. ¿Qué tiene que ver con su caso?

Mientras está en presión, Mickey (Manuel Garcia-Rulfo) tiene la oportunidad de comprender a sus clientes en la cuarta temporada de "El abogado Lincoln" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

Debido a que debe hacerse cargo de otros casos y teme cometer algún error que le cueste la libertad a Mickey, Lorna le deja la defensa de Haller a Maggie McPherson (Neve Campbell), quien se enfrenta a su antigua colega para ayudar a su exesposo y padre de su hija, Hayley (Krista Warner), quien no la pasa bien y es enviada a México con su abuela hasta que todo se solucione.

Mientras Mickey y sus equipo llegan a la conclusión de que Alex Gazarian es quien está detrás de todo y reúnen pruebas para llamarlo a declarar cuando llegue el momento, la fiscalía hace lo propio: el detective Drucker lleva a cabo una orden de cateo y encuentra supuestas pruebas que demostraran el móvil del crimen. Esto provoca que Dana Berg solicite una audiencia especial y exige que Haller regrese a prisión.

Ambas partes exponen sus argumentos y el juez Lionel Stone (Scott Lawrence) le da dos opciones a Mickey: continuar su proceso en libertad, pero aplazar el juicio; o regresar a prisión y conservar la fecha de su juicio. En medio de todo eso, “El abogado del Lincoln” se entera de la muerte de su amigo Legal y toma la decisión pensando en él. Vuelve a la cárcel y empieza a perder el control.

No obstante, no dura mucho tiempo en prisión, ya que las autoridades penitenciarias no pueden garantizar su seguridad debido a su problema con el Departamento de Policía. A pesar de la oposición de Berg, el juez Stone determina que Haller cumpla arresto domiciliario. En tanto, Dennis “Cisco” Wojciechowski (Angus Sampson) se encarga de vigilar a Alex Gazarian y a su novia Jeanine Ferrigno (Emmanuelle Chriqui). A pesar de que recibe una golpiza, no les pierde el rastro.

Dana Berg (Constance Zimmer) se enfrenta a Maggie McPherson (Neve Campbell) en la cuarta temporada de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

Durante el juicio, ambas partes presentan las pruebas ante el jurado. Mickey y Maggie logran frenar cada ataque de Dana Berg. Incluso cuando llama a testificar a Lisa Trammell (Lana Parrilla), chef y restauradora acusada de asesinar a un acaudalado promotor inmobiliario, Mitchell Bondurant. Sin embargo, nada de lo expuesto les asegura la victoria y para empeorar las cosas, Alex Gazarian es asesinado por los hombres que supuestamente lo cuidaban.

¿Quién asesinó a Sam y culpó a Mickey?

Cisco logra llegar a Jeanine antes que los asesinos y la policía. La lleva a un lugar seguro y consigue que cuente todo lo que sabe. Sam trabajaba para el FBI, quiénes querían llegar a Alex Gazarian y a sus superiores en la estafa de subsidios a los biocombustibles. Pero Gazarian no asesinó a Sam por delatarlo, ordenó su muerte porque descubrió que le estaba robando a través de la empresa que fundó.

Aprovechó la situación para vengarse de Mickey, pero no consideró que la exposición del caso de Haller molestaría a la mafia armenia y significaría su muerte. Aunque la defensa de Haller no puede asegurar la seguridad de Jeanine, deciden llamarla al estrado, lo que sin duda alerta al FBI, que no desea que su investigación sea expuesta en un juicio público.

Gracias a eso, Mickey consigue que Dana Berg lo exonere públicamente. Aunque Berg se resiste, el fiscal del distrito accede. Con eso, el expediente de Mickey queda limpio. Cuando la agente de FBI Dawn Ruth (Sasha Alexander) pregunta por Jeanine para ponerse bajo custodia y protección, Mickey revela que en realidad no estaba en el edificio. Fue un truco, pero funcionó.

Al final de la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln”, Mickey es abordado por una mujer (Cobie Smulders), quien lo salva de un ataque de la mafia armenia. Poco después, la desconocida se identificó como la hermana de Haller. ¿Realmente es su hermana? ¿Qué busca?

“Bueno, primero que nada, la pregunta obvia: ¿Dice la verdad? ¿ Es su hermana? Y si es así, ¿qué significa eso?”, señaló Humphrey a Tudum. “Mickey tiene ideas muy definidas sobre quién es y sobre su pasado. ¿Y si hay más en la historia de lo que él creía?”

Alex Gazarian asesinó a Sam y colocó el cadáver en el automóvil de Mickey para vengarse en la cuarta temporada de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

“El abogado del Lincoln” está disponible en Netflix desde el 5 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

