CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los momentos complicados que Mickey Haller (Manuel García Rulfo) vivió en la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln” (“The Lincoln Lawyer” en su idioma original), logra librarse de la acusación en su contra en el último episodio. Pero ¿se trata del final de la historia del famoso abogado o tiene otro caso entre manos? ¿Qué revelan los últimos minutos del décimo capítulo? ¿Habrá una quinta entrega de la serie Netflix creada por David E. Kelley? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Tras ser detenido y acusado del asesinato de su antiguo cliente, un estafador llamado Sam Scales (Christopher Thornton), Mickey se muestra muy positivo y está casi seguro de poder recuperar su libertad. Pero un cambio de último minuto arruina sus planes: Dana Berg (Constance Zimmer) se convierte en la fiscal del caso, y sus antecedentes prometen una contienda difícil.

Mickey consigue continuar sus proceso en libertad, pero aún debe investigar los últimos movimientos de Sam para descubrir quién lo asesinó y por qué lo inculparon. Maggie McPherson (Neve Campbell), Lorna Crane (Becki Newton), Izzy Letts (Jazz Raycole) y Dennis “Cisco” Wojciechowski (Angus Sampson) lo acompañan en el proceso y colaboran con su defensa. Pero Dana Berg es implacable y utiliza el pasado de Haller en su contra.

Dana Berg (Constance Zimmer) se enfrenta a Maggie McPherson (Neve Campbell) en la cuarta temporada de "El abogado del Lincoln" (Foto: Netflix)

“EL ABOGADO DEL LINCOLN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Netflix confirmó la quinta temporada de “El abogado del Lincoln” poco antes del estreno de la cuarta entrega. “Estamos muy emocionados de compartir la próxima temporada con el público el 5 de febrero, y aún más emocionados de compartir la noticia de que ya estamos trabajando arduamente en la siguiente”, declararon el creador, coshowrunner y productor ejecutivo Ted Humphrey y la coshowrunner y productora ejecutiva Dailyn Rodriguez a Tudum.

“La temporada 4 es el viaje más desafiante e intensamente personal que hemos emprendido con Mickey Haller hasta la fecha, ¡y estamos encantados y agradecidos de poder continuar el viaje en la temporada 5!”, agregaron.

Además, el final de la cuarta temporada de “The Lincoln Lawyer” dejó el camino preparado para la quinta entrega. Aunque Mickey recuperó su libertad, fue el objetivo de un ataque. Logró sobrevivir, pero descubrió un secreto familiar que sin duda no dejará pasar. ¿Qué pasará en los próximos episodios? ¿Qué nuevos casos aceptará luego de que su tiempo en la cárcel cambiara su perspectiva?

La quinta temporada de “El abogado del Lincoln” aún no tiene fecha de estreno, pero se sabe que tendrá diez episodios, al igual que las anteriores entregas y que García-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson y Cobie Smulders regresan en sus papeles habituales.

También se reveló que los nuevos capítulos de la serie de Netflix están inspirados en el séptimo libro de la serie “The Lincoln Lawyer”, “Resurrection Walk”, del autor Michael Connelly.

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) recuperó su libertad al final de la cuarta temporada de "El abogado Lincoln". Entonces, ¿qué sigue para él? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

“El abogado del Lincoln” está disponible en Netflix desde el 5 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí