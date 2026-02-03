Después de que resuelve su último caso al final de la tercera entrega, Mickey Haller (Manuel García Rulfo) decide tomarse unas vacaciones, sin embargo, sus planes se arruinan cuando la policía lo detiene porque su automóvil no tiene placas y descubre un cuerpo en el maletero del vehículo. Por lo tanto, los fanáticos de “El abogado Lincoln” (“The Lincoln Lawyer” en su idioma original) están ansiosos por ver la quinta temporada de la serie de Netflix creada por David E. Kelley. En los nuevos episodios, el abogado defensor más atractivo de Los Ángeles descubre cómo se sienten sus clientes. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva entrega?

El cadáver que la policía encuentra en el maletero corresponde al estafador Sam Scales (Christopher Thornton), así que, para demostrar la inocencia del protagonista, su defensa debe desentrañar la última estafa de la víctima. Aunque Maggie (Neve Campbell) intenta ayudar a su exesposo y tranquilizar a su hija Hayley (Krista Warner), sabe que las cosas no pintan bien para él.

La cuarta temporada de “El abogado del Lincoln”, que está inspirada en “La ley de la inocencia”, el sexto libro de la exitosa saga de novelas del consagrado Michael Connelly, cuenta con el regreso de Manuel García Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson. ¿Quién es quién en los nuevos episodios?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO LINCOLN”

1. Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller

Manuel Garcia-Rulfo, que apareció en películas como “Cake”, “The Magnificent Seven” y “Jurassic World Rebirth” y en la serie “From Dusk till Dawn: The Series”, retoma el papel de Mickey Haller, un abogado defensor penal que es apresado por un crimen que no cometió y que debe buscar la manera de probar su inocencia. A pesar de que conoce todo sobre litigios, su tiempo en prisión lo cambiarán.

2. Constance Zimmer como Dana Berg

Constance Zimmer, conocida por interpretar a Dana Gordon en “Entourage”, Claire Simms en “Boston Legal” y Quinn King en “UnREAL”, da vida a Dana “Death Row Dana” Berg, la fiscal encargada de demostrar la culpabilidad de Mickey Haller. Ella está decidida a ganar su caso.

3. Neve Campbell como Maggie McPherson

Neve Campbell, quien saltó a la fama internacional por su papel principal como Sidney Prescott en la saga de películas slasher “Scream”, y por películas como “Wild Things”, “Blind Horizon”, “Closing the Ring”, “Skyscraper” y “Clouds”, vuelve a interpretar a Maggie McPherson, la esposa de Mickey Haller. Esta preocupada por el destino del padre de su hija.

4. Becki Newton como Lorna Crane

Becki Newton, conocida por sus papeles como Amanda Tanen en “Ugly Betty” y Quinn Garvey en “How I Met Your Mother”, retoma el rol de Lorna Crane en la cuarta temporada de “The Lincoln Lawyer”. Después de aprobar su examen, tiene que asumir la defensa de su exesposo y socio.

5. Jazz Raycole como Izzy Letts

Jazz Raycole, reconocida por su interpretación de Claire Kyle en la primera temporada de la comedia “My Wife and Kids”, vuelve a dar vida a Izzy Letts, la chofer y amiga de Mickey Haller.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 4 de “El abogado Lincoln”:

Angus Sampson como Cisco Wojciechowski

Elliott Gould como David ‘Legal’ Siegel

Krista Warner como Hayley Haller

Sasha Alexander como el agente del FBI Dawn Ruth

Cobie Smulders como Allison

Scott Lawrence como el juez Stone

Jason Butler Harner como el detective Drucker

Emmanuelle Chriqui como Jeanine Ferrigno

Jason O’Mara como Jack Gilroy

Javon Johnson como Carter Gates

Nancy Silverton

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO LINCOLN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 4 de “El abogado Lincoln”, “Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) se enfrenta al mayor desafío de su vida profesional cuando él y su equipo se embarcan en una carrera contrarreloj por demostrar su inocencia en el asesinato de un antiguo cliente, Sam Scales. Para limpiar su nombre, deben desentrañar la última estafa de Sam, lo que los llevará a enfrentarse a la Fiscalía, al FBI y a los fantasmas del pasado de Mickey.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO LINCOLN”?

“El abogado Lincoln” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

