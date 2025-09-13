El universo de “El agente nocturno” se prepara para una nueva etapa en su tercera temporada, pero los fans tendrán que acostumbrarse a una ausencia importante. La actriz Luciane Buchanan, quien dio vida a Rose Larkin, no regresará en los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix, una noticia que sorprendió a muchos seguidores que esperaban ver más de la relación entre Rose y Peter Sutherland, interpretado por Gabriel Basso.

Desde su debut, Rose se convirtió en una de las piezas clave de la historia. Experta en ciberseguridad y con un pasado lleno de secretos, logró conectar con los espectadores gracias a su valentía y a la química con Peter, lo que la transformó en un personaje central durante las dos primeras temporadas.

Sin embargo, la despedida al final de la temporada 2, marcada por un romance imposible y el riesgo constante de la vida de Peter, ya anticipaba que su camino juntos sería difícil de sostener.

Gabriel Basso es el protagonista de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ LUCIANE BUCHANAN NO REGRESARÁ PARA LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

En una reciente entrevista con Deadline, Buchanan confirmó su salida y compartió lo que significó para ella formar parte del proyecto. “Fue un torbellino. Pasar de Nueva Zelanda a protagonizar una serie estadounidense fue increíble para mi carrera”, señaló.

Sin embargo, explicó que los guionistas decidieron centrar la temporada 3 en el viaje de Peter, y forzar la continuidad de Rose sin un arco sólido no habría sido justo para el personaje ni para la historia.

La actriz también confesó que, antes de que se definiera su partida, hubo conversaciones sobre cómo podrían mantenerla en pantalla, aunque con la preocupación de no relegarla a un papel menor.

“Respeté totalmente esa decisión. Pensé: si tiene sentido para la historia, lo haré. Si no, no lo forcemos”, explicó. De esta manera, la salida de Rose se siente como una conclusión natural, aunque dolorosa, para su evolución dentro de la trama.

La ruptura de Peter y Rose en el final de la segunda temporada sorprendió a todos (Foto: Netflix)

NI BUCHANAN NI EL CREADOR DE LA SERIE CIERRAN LA PUERTA POR COMPLETO

Shawn Ryan, creador de la serie, afirmó que no cree que “hayamos terminado de contar la historia de Peter y Rose” y que espera que las circunstancias permitan el regreso de la actriz en el futuro. Al mismo tiempo, destacó que Buchanan fue una parte esencial del éxito de “The Night Agent”, aportando humanidad, tensión romántica y emoción a la trama.

El showrunner también recordó que la serie siempre estuvo concebida como un thriller con historias nuevas y un elenco parcialmente rotativo en cada temporada. Para la tercera entrega, la narrativa no encontró un lugar satisfactorio para Rose, lo que derivó en su ausencia. Aun así, Ryan dejó claro que la producción guarda un enorme aprecio por la actriz y su trabajo, y que su salida responde únicamente a las necesidades creativas de la historia.

Por su parte, Buchanan reflexionó sobre la despedida de su personaje y la relación con Peter, asegurando que, si este fuera el final definitivo, tendría sentido. “Su relación no era lo mejor para ninguno de los dos. Ella había intentado huir de ese mundo, y volver implicaba enfrentarse a todo lo que quería dejar atrás. El cierre fue coherente y realista”, explicó, destacando que la serie logró transmitir las consecuencias de las decisiones de sus protagonistas.

