Peter Sutherland (Gabriel Basso) regresa con una nueva y arriesgada misión en la tercera temporada de “El agente nocturno” (“The Night Agent” en su idioma original), donde el protagonista de la serie de Netflix ya está inmerso en la vida de Acción Nocturna, involucrado en una operación internacional encubierta que demuestra lo lejos que ha llegado desde sus días de telefonista. Después de que un vuelo comercial es derribado repentinamente por un ataque con misiles, el agente debe actuar. ¿Quiénes conforman el reparto principal de los nuevos episodios? ¿Quiénes regresan y quiénes se unen al elenco?

En una conversación con Tudum, el creador de la serie, productor ejecutivo y showrunner Shawn Ryan aseguró que la nueva entrega llevará a los fans en “un emocionante viaje lleno de adrenalina por Estambul, Ciudad de México, Washington, Nueva York y República Dominicana”

“Peter lidia con una peligrosa conspiración en el corazón de la Casa Blanca, un periodista tenaz con una pista caliente y un pasado turbio, un sospechoso de asesinato que intenta limpiar su nombre, un padre y un hijo misteriosos que dejan un rastro de cadáveres a su paso, viejos amigos en peligro, una colección de enemigos familiares y nuevos, y un nuevo compañero que podría ser su salvación, o su perdición”, agregó Ryan.

Además de Gabriel Basso, la tercera temporada de “El agente nocturno” cuenta con las actuaciones de Louis Herthum, Amanda Warren, Fola Evans-Akingbola, Ward Horton y Albert Jones. A ellos se suman, David Lyons, Jennifer Morrison, Stephen Moyer, Génesis Rodríguez, Callum Vinson y Suraj Sharma.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”

1. Gabriel Basso como Peter Sutherland

Gabriel Basso, que fue parte de producciones como “Super 8″, “The Kings of Summer”, “Barely Lethal”, “Trigger Warning”, “Hillbilly, una elegía rural” y “A House of Dynamite”, retoma el rol de Peter Sutherland, que “se enfrentará a duras penas y al impacto de lo que le ha costado ser un agente nocturno y cómo lo ha cambiado, para bien o para mal”, aseguró Ryan.

“Creo que ahora que Peter no tiene que equilibrar su vida personal y laboral, se ha vuelto más monomaníaco”, señaló Basso a Netflix. “Si es un mecanismo de defensa o si es para bien, supongo que la decisión la tiene el espectador. En cuanto a mí, disfruté poder comprometerme plenamente con una versión de Peter más capaz y centrada”.

El actor estadounidense Gabriel Basso retoma el rol protagonista de Peter Sutherland en la tercera temporada de la serie "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

2. Louis Herthum como Jacob Monroe

Louis Herthum, conocido por su papel recurrente como el agente Andy Broom en “Murder, She Wrote” y como Peter Abernathy en la serie de HBO “Westworld”, regresa como Jacob Monroe, el agente de inteligencia que tendrá un rol clave en los nuevos episodios de “The Night Agent”.

Louis Herthum retoma el papel de Jacob Monroe en la tercera temporada de la serie "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

3. Amanda Warren como Catherine Weaver

Amanda Warren, conocida por su papel de Lucy Warburton en la serie dramática “The Leftover” y por series como “This Is Us”, “House of Cards”, “Black Mirror”, “The Purge”, y “Blindspot”, vuelve a dar vida a Catherine Weaver, veterana del programa secreto Acción Nocturna que se convierte en la jefa de Peter Sutherland.

Amanda Warren vuelve a interpretar a Catherine Weaver, la jefa de Peter, en la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

4. David Lyons como Adam

David Lyons, que apareció en “Electric Dreams”, “Seven Seconds”, “Game of Silence”, “Revolution: Enemies of the State”, “The Cape[“, “Day One”, “Sea Patrol” y “Blue Heelers”, se une al elenco de la tercera temporada de “The Night Agent” como Adam, el nuevo compañero de misiones de Peter Sutherland.

David Lyons asume el rol de Adam, el compañero de Peter, en la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

5. Genesis Rodriguez como Isabel De Leon

Genesis Rodriguez, conocida por sus papeles en las telenovelas “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara”, y por su rol en la tercera temporada de la serie de Netflix “The Umbrella Academy”, asume el papel de Isabel De Leon, una periodista tenaz e incansable.

Genesis Rodriguez da vida a la periodista Isabel De Leon en la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto la temporada 3 de “The Night Agent”:

Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington

Ward Horton como Governor Richard Hagan/President Richard Hagan

Albert Jones como Aiden Mosley

Jennifer Morrison como Primera dama

Stephen Moyer

Callum Vinson

Suraj Sharma

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de “El agente nocturno”, “Peter Sutherland recibe la misión de localizar a un joven agente del Departamento del Tesoro que ha huido a Estambul con información gubernamental confidencial después de matar a su superior. Así arranca una cadena de acontecimientos en la que Peter destapa una red de dinero sucio mientras esquiva a sus sicarios, al tiempo que choca de lleno con una periodista implacable. Juntos acaban sacando a la luz secretos y viejos rencores capaces de poner al Gobierno entre la espada y la pared… y de costarles la vida.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

La tercera temporada de “La agente nocturno” se estrenará el jueves 19 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del thriller de acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

