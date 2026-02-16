Si te quedaste enganchado con las conspiraciones de la Casa Blanca y las persecuciones a medianoche de "El agente nocturno" (en su idioma original: "The Night Agent“), te traigo buenas noticias. Y es que la serie regresa a Netflix con su temporada 3 y lo hace con una misión que saca a Peter Sutherland (Gabriel Basso) de los pasillos de Washington para lanzarlo a un escenario internacional todavía más peligroso. Entonces, si no te quieres perder los nuevos episodios de la producción, esta es la nota que debes revisar. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, tras los intensos acontecimientos de la segunda entrega del show televisivo, el agente nocturno Peter Sutherland recibe la misión de localizar a un joven agente del Departamento del Tesoro que ha huido a Estambul con información gubernamental confidencial después de matar a su superior.

Así arranca una cadena de acontecimientos en la que nuestro protagonista destapa una red de dinero sucio mientras esquiva a sus sicarios, al tiempo que choca de lleno con una periodista implacable.

Juntos acaban sacando a la luz secretos y viejos rencores capaces de poner al Gobierno entre la espada y la pared… y de costarles la vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de "El agente nocturno" - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

La tercera entrega de la serie de Netflix se estrena el jueves 19 de febrero del 2026, manteniendo el formato de 10 episodios que tuvo en las tandas anteriores.

Y, como ocurre con los lanzamientos globales de la plataforma, los capítulos se habilitarán simultáneamente en todos los territorios donde está disponible.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

La temporada 3 de la serie “El agente nocturno” llega a Netflix respetando el siguiente horario internacional:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 19 de febrero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del jueves 19 de febrero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del jueves 19 de febrero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del jueves 19 de febrero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del jueves 19 de febrero España 9:00 a.m. del jueves 19 de febrero

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

Tal como te puedes imaginar, “El agente nocturno” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su tercera temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “EL AGENTE NOCTURNO”

Título original: The Night Agent

The Night Agent Año de estreno: 2023

2023 Duración promedio de episodios: 50 min.

50 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Creador: Shawn Ryan

Shawn Ryan Guion: Shawn Ryan, Imogen Browder, Corey Deshon, Tiffany Shaw Ho, Rachel Wolf, Seth Fisher, Munis Rashid

Shawn Ryan, Imogen Browder, Corey Deshon, Tiffany Shaw Ho, Rachel Wolf, Seth Fisher, Munis Rashid Novela: Matthew Quirk

Matthew Quirk Música: Robert Duncan

Robert Duncan Fotografía: David Hennings, Michael Wale, Simon Chapman, François Dagenais

David Hennings, Michael Wale, Simon Chapman, François Dagenais Compañías: Exhibit A, MiddKid Productions, Project X Entertainment, Sony Pictures Television, Matrix Production Services

Exhibit A, MiddKid Productions, Project X Entertainment, Sony Pictures Television, Matrix Production Services Distribuidora: Netflix

El póster de la temporada 3 de "El agente nocturno", serie que explora géneros como la intriga y la acción a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

