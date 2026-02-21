CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Peter Sutherland (Gabriel Basso) finalmente descubrió la identidad del agente de inteligencia Jacob Monroe (Louis Herthum) y su verdadera relación con el atentado contra el vuelo PIMA 12, perpetrado por Raúl Zapata y su grupo terrorista, el LFS, en la tercera temporada de “El agente nocturno” (“The Night Agent” en su idioma original). Pero probablemente no sea la última misión de Peter, quien al fin es libre del trato que hizo para salvar miles de vidas. Entonces, ¿regresará en una cuarta entrega de la popular serie de Netflix?

En los nuevos episodios del thriller creado por Shawn Ryan, Peter va tras Jay Batra (Suraj Sharma), analista junior de la FinCEN que escapó a Estambul luego de asesinar a su supervisor, Benjamin Wallace (Michael Masini) y robar información clasificada. Gracias a él descubre que una red estadounidense financia ataques terroristas y llega hasta la reportera Isabel De León (Génesis Rodríguez), quien tiene información clave.

Mientras tanto, la agente del Servicio Secreto Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola), lidia con una situación en la Casa Blanca. Tras un ataque a la Primera Dama Jenny Hagan (Jennifer Morrison), descubre que la esposa del Presidente esconde algo. ¿Está involucrada en lo que investiga Sutherland?

Jacob Monroe (Louis Herthum) es asesinado en en la tercera temporada de "El agente nocturno" por el hombre de confianza del Presidente (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “EL AGENTE NOCTURNO”

Hasta el momento, Netflix no ha renovado “The Night Agent” para una cuarta temporada. No obstante, el creador de la serie, productor ejecutivo y showrunner Shawn Ryan aseguró que su equipo de escritores ya está trabajando arduamente en una nueva entrega.

“La temporada 4 aún no se ha reanudado oficialmente, pero hace un tiempo, en el año 2025, contrataron discretamente una sala de guionistas”, señaló Ryan a Deadline. “Llevamos un tiempo trabajando en la trama. Tenemos algunos guiones y estamos avanzando. Creo que, por el crédito fiscal, ya saben que hay una fecha límite para empezar a rodar; ahora mismo tenemos tiempo”.

La cuarta temporada de “El agente nocturno” aún no tiene fecha de estreno, pero es probable que llegue a inicios del 2027.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “EL AGENTE NOCTURNO”?

Al final de la tercera temporada de “El agente nocturno”, Peter, Isabel y Jay logran acceder a los archivos de Monroe y tienen la información necesaria para exponer a los culpables. También requieren las declaraciones de Freya Myers (Michaela Watkins), banquera de Walcott Capital. Aunque al inicio se niega, no tiene más opción cuando el presidente Richard Hagan (Ward Horton) la persigue.

Hagan se indulta a sí mismo y a su esposa antes de su condena en el Senado. Mientras que, Freya se convierte en la víctima del asesino que contrató. Por su parte, Peter finalmente acepta tomar unas vacaciones. Pero su jefe le promete emocionantes posibilidades a su regreso, eso incluye un compañero. ¿Quién se unirá a Peter? ¿Peter se reencontrará con Rose?

Según el creador Shawn Ryan ese “pretende ser el punto de partida para la cuarta temporada”. Gabriel Basso señaló a Tudum: “(Peter) se ha vuelto más consciente de los peligros de la lealtad a un sistema, en contraposición a la lealtad a un principio. Creo que reconoce que forma parte de un plan mayor y que está al servicio del bien. Y si él no está ahí ayudando, ¿quién lo está?”

Richard Hagan (Ward Horton) y Jenny Hagan (Jennifer Morrison) reciben indulto presidencial al final de la tercera temporada de "El agente nocturno" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “EL AGENTE NOCTURNO”

Por lo pronto, Netflix no ha confirmado a los actores que regresarán en una cuarta temporada de “El agente nocturno”. No obstante, estos son los actores que podrían retomar sus roles en los nuevos episodios.

Gabriel Basso como Peter Sutherland

Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington

Albert Jones como Aiden Mosley

Algunos fanáticos aún esperan que Luciane Buchanan vuelva a dar vida a Rose Larkin en la nueva entrega.

Luciane Buchanan ¿podría regresar como Rose Larkin en una cuarta temporada de "El agente nocturno"? (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí