Ambientada en una academia de arte de Londres en la década de 1900, “El amor a través de un prisma” (“Love Through a Prism” en inglés) es un anime de Netflix que sigue a Lili Ichijoin, una chica japonesa fascinada con la pintura que lucha por sus sueños y experimenta los caminos de la juventud. También se centra en la rivalidad de la protagonista con un joven aristócrata que poco a poco se transforma en romance. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva serie? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y más.

Esta serie sobre el paso a la madurez cuenta con la dirección de Kazuto Nakazawa, quien trabajó en los segmentos animados de “Kill Bill: Volume 1” de Quentin Tarantino y se desempeñó como creador original y director de “B: The Beginning”. Además cuenta con el guion de Yoko Kamio (“Boys Over Flowers”).

La adaptación de “El amor a través de un prisma” al manga fue ilustrada por Maki Minami y comenzó a serializarse en los sitios web de manga Shōnen Jump+ y Manga Mee de Shueisha a partir del 8 de enero de 2026.

El anime "El amor a través de un prisma" se desarrolla a principios de la década de 1900, siguiendo a Lili Ichijouin, quien viajó desde Japón para inscribirse en la prestigiosa Academia de Arte de Saint Thomas (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “El amor a través de un prisma” se ambienta en Londres de principios del siglo XIX y narra la historia de “una estudiante japonesa llega a la ciudad para estudiar arte y acaba en la misma órbita que un joven aristócrata con un gran talento.” Se trata de “una nueva serie animada sobre una relación intercultural en una de las academias artísticas más prestigiosas de la ciudad.”

Por lo que he visto en el tráiler, tras una tragedia, Lili Ichijoin llega a Londres con la esperanza de cumplir sus sueños. Aunque tiene algunos problemas para adaptarse, está decidida a ser la mejor de la Academia de Arte Saint Thomas. Para ello, deberá destronar al número uno, Kit Church, quien tiene mucho talento y un comportamiento peculiar.

¿CÓMO VER “EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA”?

“El amor a través de un prisma” se estrenará el jueves 15 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LOVE THROUGH A PRISM”

REPARTO DE “EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA”

Atsumi Tanizaki como LiliIchijoin

Koki Uchiyama como Kit Church

Yuki Kaji como Shinnosuke Kobayakawa

Akari Kito como Sakura Kobayakawa

Megumi Han como Dorothy Brown

Shogo Sakata como Peter Anthony

Yohei Azagami como Geoffrey O’Brien

Sumire Uesaka como Catherine Aster

Yuko Kaida como Take Ichijoin

Junichi Suwabe como Richard Church

Hochu Otsuka como Charles Brand

Koki Uchiyama se encarga de darle voz a Kit Church en el anime "El amor a través de un prisma" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LOVE THROUGH A PRISM”?

La primera temporada de “El amor a través de un prisma”, producida por WIT STUDIO (“Attack on Titan”), tiene 20 episodios.

