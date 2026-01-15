Después de una tragedia, Lili Ichijoin viaja a Londres para estudiar en la Academia de Arte Saint Thomas y cumplir sus sueños. El primer paso para lograrlo es convertirse en la estudiante número uno. Lugar que ostenta Kit Church, quien tiene mucho talento y un comportamiento peculiar. Pero no es el único al que la protagonista de “El amor a través de un prisma” (“Love Through a Prism” en inglés) conoce en ese lugar. Entonces, ¿qué otros personajes son parte de esta serie anime de Netflix?

Esta serie de romance histórico, producida por WIT STUDIO (“Attack on Titan”) y creada por Yoko Kamio, la autora que cautivó a lectores de todo el mundo con el manga “Hana Yori Dango”, tiene 20 episodios, que se estrenaron el 15 de enero de 2026 en la plataforma de streaming de la N roja.

“El amor a través de un prisma”, que se ambienta en la década de 1990 y se centra en el paso a la madurez, cuenta con la dirección de Kazuto Nakazawa, quien trabajó en los segmentos animados de “Kill Bill: Volume 1” de Quentin Tarantino y se desempeñó como creador original y director de “B: The Beginning”. Una adaptación al manga ilustrada por Maki Minami comenzó a publicarse en los sitios web de manga Shōnen Jump+ y Manga Mee de Shueisha a partir del 8 de enero de 2026.

LISTA DE PERSONAJES DE “EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA”

1. Lili Ichijoin

Atsumi Tanizaki se encarga de darle voz a Lili Ichijoin, la protagonista del anime “Love Through a Prism”. Se trata de una joven japonesa que viaja a Londres con el sueño de ser pintora. Solo tiene seis meses para destacar en la Academia Saint Thomas. Tiene el talento para conseguirlo, pero en su camino se cruza Kit Church, con quien tiene una rivalidad que pronto se convierte en romance.

Atsumi Tanizaki le da voz a Lili Ichijoin, la joven soñadora, en el anime "El amor a través de un prisma" (Foto: Netflix)

2. Kit Church

Koki Uchiyama le presta su voz a Kit Church, el estudiante estrella de la Academia Saint Thomas a pesar de su extraño comportamiento. También es un aristócrata que cambia tras conocer a Lili. Aunque se siente atraído por la chica nueva, está comprometido con Catherine Astor.

Koki Uchiyama le da voz al aristócrata Kit Church en el anime "El amor a través de un prisma" (Foto: Netflix)

3. Dorothy Brown

En “El amor a través de un prisma”, Megumi Han le da voz a Dorothy Brown, la entusiasta compañera de cuarto y mejor amiga de Lili en la academia. Ella se caracteriza por cabellera pelirroja y sus ojos verdes.

Megumi Han le da voz a Dorothy Brown,la nueva amiga de la protagonista de la serie anime "El amor a través de un prisma" (Foto: Netflix)

4. Shinnosuke Kobayakawa

Yuki Kaji se encarga de dar vida a Shinnosuke Kobayakawa, otro estudiante de intercambio japonés que estudia en la Academia de Arte Saint Thomas. Lo acompaña su hermana menor (Akari Kito).

Yuki Kaji le da voz al estudiante de intercambio Shinnosuke Kobayakawa en la serie anime "El amor a través de un prisma" (Foto: Netflix)

5. Charles Brand

En “El amor a través de un prisma”, Hochu Otsuka se encarga del papel de Charles Brand, el profesor estricto pero comprensivo de la Academia Saint Thomas. Él le da la bienvenida a Lili Ichijoin y le explica algunas reglas de la institución.

Hochu Otsuka le da voz al profesor Charles Brand en la serie anime "El amor a través de un prisma" (Foto: Netflix)

Estos son los otros personajes que aparecen en el anime “Love Through a Prism”:

Sakura Kobayakawa (Akari Kito), la hermana menor de Shinnosuke.

Peter Anthony (Shogo Sakata), amigo cercano de Kit.

Geoffrey O’Brien (Yohei Azagami).

Catherine Astor (Sumire Uesaka), la prometida de Kit Church.

Take Ichijoin (Yuko Kaida).

Richard Church (Junichi Suwabe), el hermano mayor de Kit.

¿DE QUÉ TRATA “EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “El amor a través de un prisma” se ambienta en Londres de principios del siglo XIX y narra la historia de “una estudiante japonesa llega a la ciudad para estudiar arte y acaba en la misma órbita que un joven aristócrata con un gran talento.” Se trata de “una nueva serie animada sobre una relación intercultural en una de las academias artísticas más prestigiosas de la ciudad.”

¿CÓMO VER “EL AMOR A TRAVÉS DE UN PRISMA”?

“El amor a través de un prisma” se estrenó el jueves 15 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

