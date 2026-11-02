El genial Hideo Kojima suma una nueva pieza a uno de sus universos más famosos. Y es que “Death Stranding Isolations” es el anime de Disney+ inspirado en el espectacular mundo del videojuego “Death Stranding”. Así, su primer teaser ya muestra a una chica que despierta sobresaltada, paisajes helados, una moto futurista y hasta un cráter enorme. En ese sentido, ¿te gustaría saber qué cuenta exactamente la serie, quién está detrás de su producción y más detalles clave sobre el show televisivo? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el anime presenta una historia original, separada de la trama de los videojuegos.

Sin embargo, se ambienta en el mismo universo y sigue a una joven que prefiere vivir en soledad.

El género de la serie, por su parte, es ciencia ficción postapocalíptica y se sabe que Kojima participa como productor ejecutivo.

Por otro lado, la animación está a cargo de E&H production, el mismo estudio detrás de “Ninja Kamui” y “Bullet/Bullet”.

¿DE QUÉ TRATA “DEATH STRANDING ISOLATIONS”?

De acuerdo con la web oficial de Kojima Productions, la historia de “Death Stranding Isolations” arranca justo después de que Sam Porter Bridges, el protagonista del juego, reconecta Norteamérica mediante la Red Quiral.

Y, tal como te puedes imaginar, esta reconexión trae consecuencias nuevas e imprevistas.

Por ejemplo, una joven quedó aislada tras la catástrofe, aprendió a preferir la soledad y evita todo vínculo humano... hasta que encuentros fortuitos la lanzan a un mundo que no reconoce.

Entonces, en su camino, aparecen un anciano que conecta a las personas con un método inexplicable, una soldado atrapada en un ciclo de guerra y destrucción, y un chico lleno de rabia por lo absurdo de su vida.

EL TEASER DE “DEATH STRANDING ISOLATIONS”

En teaser de “Death Stranding Isolations” fue publicado el pasado jueves 29 de octubre del 2026.

Aquí podemos ver a la protagonista del anime, quien despierta angustiada tras soñar que las BT, unas entidades hostiles con los vivos, la devoran.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEATH STRANDING ISOLATIONS”?

Se ha confirmado que serie llegará al catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos) en el año 2027.

Y, detrás de cámaras, los créditos se distribuyen de la siguiente manera:

Productor ejecutivo: Hideo Kojima

Hideo Kojima Director: Takayuki Sano

Takayuki Sano Guion: Tow Ubukata

Tow Ubukata Diseño original de personajes: Ilya Kuvshinov

Ilya Kuvshinov Diseño de personajes: Sayaka Koiso

El póster de "Death Stranding Isolations", el anime ambientado en el universo de la aclamada franquicia de videojuegos de Hideo Kojima (Foto: E&H production / Kojima Productions / Disney+)

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