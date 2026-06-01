El estudio Ufotable acumula una reputación que pocos en la industria del anime pueden disputarle. Y es que la compañía detrás de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y de la franquicia “Fate” se ha consolidado durante años como garantía de calidad visual. Así, si bien sus títulos más celebrados acaparan la atención, hay una serie de su catálogo, disponible en Crunchyroll, que lleva tiempo esperando nuevos espectadores sin el reconocimiento que merece. Por eso, aquí te cuento todo lo que debes saber para darle una oportunidad.

La producción a la que me refiero es “Katsugeki TOUKEN RANBU”, la adaptación animada de “Touken Ranbu”, un videojuego de navegador de Nitroplus y DMM Games.

De esta manera, el show combina acción, fantasía y un trasfondo histórico, con escenas de combate que llevan la firma creativa inconfundible de Ufotable.

¿DE QUÉ TRATA “KATSUGEKI TOUKEN RANBU”?

La trama de “Katsugeki TOUKEN RANBU” se sitúa en 1863, en pleno período Bakumatsu, cuando Japón está dividido entre facciones pro-Shogunato y antishogunato.

Aquí, Izuminokami Kanesada es un Tōken danshi, la manifestación humana de una espada histórica japonesa, traída a la vida por una entidad llamada Saniwa.

Entonces, junto a su compañero Horikawa Kunihiro, él recibe la misión de perseguir al Ejército Retrógrado del Tiempo, una fuerza enviada desde el futuro para alterar el curso de los hechos.

Así, el dúo se une a cuatro guerreros más (es decir, Tonbokiri, Yagen Tōshirō, Mutsunokami Yoshiyuki y Tsurumaru Kuninaga) para conformar la Segunda Unidad y proteger la historia tal como se conoce.

Cabe resaltar que la serie consta de 13 episodios de aproximadamente 23 minutos cada uno, dirigidos por Toshiyuki Shirai y con música de Hideyuki Fukasawa.

MIRA EL TRÁILER DE “KATSUGEKI TOUKEN RANBU”

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES DE “KATSUGEKI TOUKEN RANBU” Y SUS VOCES?

El reparto en japonés de “Katsugeki TOUKEN RANBU” está encabezado por Ryōhei Kimura como Izuminokami Kanesada y Junya Enoki como Horikawa Kunihiro.

Asimismo, Kento Hama, Seiichirō Yamashita y Sōma Saitō le dan voz a Mutsunokami Yoshiyuki, Yagen Tōshirō y Tsurumaru Kuninaga, respectivamente.

La ficción cuenta también con doblaje al inglés, con voces como Robbie Daymond, Zach Aguilar y Cristina Vee en los roles principales.

¿CÓMO VER “KATSUGEKI TOUKEN RANBU”?

El anime “Katsugeki TOUKEN RANBU” forma parte del amplio catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la serie.

El anime "Katsugeki TOUKEN RANBU" es una adaptación del videojuego de cartas coleccionables para navegadores "Touken Ranbu", desarrollado por Nitroplus y DMM Games (Foto: Ufotable)

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