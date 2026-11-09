El anime “Demon Slayer” (en su idioma original: “Kimetsu no Yaiba”) vive un momento curioso en Japón. Y es que la serie de Ufotable regresó a la televisión abierta con una retransmisión completa, episodio por episodio, cada semana. Y, tal como te puedes imaginar, ese ciclo ya llamó la atención de los fans, quienes se preguntan si la franquicia está esperando a que termine para recién estrenar la película “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en tierras japonesas, la historia de Tanjiro Kamado y compañía se emite cada domingo por la mañana, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. (hora local), a través de Fuji TV y otras cadenas.

Así, si tenemos en cuenta que el show televisivo se compone de 63 episodios entre la primera temporada (26), el arco Mugen Train (7), el del Distrito Rojo (11), el de la Aldea de los Herreros (11) y el del Entrenamiento de los Pilares (8), portales como GameRant calculan que la reemisión se extendería hasta junio del 2027.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿QUÉ PISTAS DA LA RETRANSMISIÓN SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2″?

Por supuesto, una retransmisión semanal del anime que termina a mediados del 2027 deja a los fans listos para una película a partir del verano japonés (de junio a agosto) de ese año.

En ese sentido, debemos recordar que la primera cinta llegó a los cines de Japón en julio del 2025, así que la segunda podría aprovechar una ventana de lanzamiento similar.

Sin embargo, más allá de esta pista, hay otro indicio clave: el portal The Numbers lista un largometraje sin título de Crunchyroll y Sony Pictures con fecha del 15 de septiembre del 2027, el cual muchos especulan que podría tratarse de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”.

¿QUÉ SE ESPERA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Respecto a la trama, se espera que la película se centre en las batallas contra Doma, Kokushibo y los demás demonios de las Lunas Superiores, rumbo al enfrentamiento final con Muzan.

Y, respecto a la taquilla, se espera que supere los más de 793 millones de dólares que recaudó su antecesora en la taquilla global.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER”?

Si quieres disfrutar de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” desde el primer episodio del anime hasta la película “Demon Slayer: Infinity Castle”, recuerda que las producciones están disponibles en Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlas sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Obanai Iguro y Sanemi Shinazugawa, acompañados por miembros de menor rango del Cuerpo de Cazadores de Demonios, durante una misión nocturna de reconocimiento en el anime "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

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