Para alegría de miles de espectadores alrededor del mundo, “Mashle: Magia y músculos” (en inglés: “Mashle: Magic and Muscles”), el famoso anime de fantasía y comedia basado en el manga de Hajime Komoto, ha anunciado que tendrá su película live-action. Así, si te gustaría saber quién interpreta a Mash en la cinta, quién la dirige, cómo se conecta el proyecto con la serie de Crunchyroll y qué conviene tener en cuenta antes de llegar a la sala de cine, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la historia de la franquicia sigue a un joven sin magia que busca su lugar entre hechiceros con pura fuerza física.

Él es Mash, un chico que vive escondido en un bosque... en un mundo donde todos usan magia a diario.

Su secreto es que no puede usarla, y cuando intentan matarlo por eso, entra a la escuela de magia para demostrar su valor.

Antes de continuar, mira el teaser del filme live-action de “Mashle: Magic and Muscles”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “MASHLE: MAGIA Y MÚSCULOS”?

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, la película llegará a los cines de Japón el 19 de marzo de 2027.

El guion y la dirección, por su parte, están a cargo de Yuichi Fukuda, mientras que la producción tiene la firma de CREDEUS.

Por otro lado, Warner Bros. Pictures y Fuji Television supervisan el proyecto y Toho se ocupa de la distribución.

Importante: hasta el momento, no se ha revelado si la cinta del anime “Mashle: Magic and Muscles” se sumará a las carteleras de Latinoamérica, Estados Unidos, España u otros territorios.

¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “MASHLE: MAGIA Y MÚSCULOS”?

El actor protagonista elegido es Mackenyu Maeda, el hijo mayor del también intérprete Shinichi Chiba (o Sonny Chiba).

Previamente, él ya trabajó en otras adaptaciones de manga, como “Chihayafuru” (como Arata Wataya), la serie live-action de “Fullmetal Alchemist” (como Scar) y “Knights of the Zodiac” (como Seiya).

Además, encarna a Roronoa Zoro en el popular live-action de “One Piece” de Netflix y volverá a darle vida al personaje en la tercera temporada, con estreno previsto para el 2027.

Cabe resaltar que el artista se preparó cerca de tres años para el papel principal de “Mashle: Magic and Muscles”, con el fin de tener un físico convincente para los fans.

Mackenyu es el actor protagonista en la película live-action "Mashle: Magic and Muscles", dirigida por Yūichi Fukuda (Foto: CREDEUS / TOHO)

¿EN QUÉ ORDEN VER “MASHLE: MAGIA Y MÚSCULOS” ANTES DE LA PELÍCULA?

Debajo de estas líneas, conoce el recorrido ideal para llegar a la película con la historia completa fresca:

Temporada 1: 12 episodios de 23 minutos, emitidos de abril a julio del 2023.

12 episodios de 23 minutos, emitidos de abril a julio del 2023. Temporada 2: se emitió de enero a marzo del 2024.

se emitió de enero a marzo del 2024. Temporada 3: lleva el título ‘The Tri-Magicathlon Divine Visionary Final Exam Arc’ y se estrena en enero del 2027.

lleva el título ‘The Tri-Magicathlon Divine Visionary Final Exam Arc’ y se estrena en enero del 2027. Película live-action: marzo del 2027, en Japón.

La película live-action "Mashle: Magic and Muscles" está programada para llegar a los cines de Japón el 19 de marzo del 2027 (Foto: CREDEUS / TOHO)

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