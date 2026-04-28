En los últimos años, el trono del shonen oscuro se viene disputando—episodio a episodio—entre exitosos títulos como “Demon Slayer”, “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”. Así, dentro del fandom de este subgénero, ya se empieza a escuchar el nombre de “Kagurabachi”, la próxima gran apuesta del anime que viene generando ruido con solo un tráiler y una promesa clara: acción desatada, espadas malditas y un protagonista marcado por la venganza.

Vale precisar que el show televisivo es la adaptación del manga de Takeru Hokazono, el cual se publica en la Weekly Shonen Jump desde el 2023.

Además, de acuerdo con medios como Geek Culture, la obra ya sobrepasó los 4 millones de copias en circulación mundial, con 11 tomos para mayo del 2026.

Y, por si fuera poco, el texto está respaldado por premios como el Next Manga Award en la categoría impresa.

¿DE QUÉ TRATA “KAGURABACHI”?

Este anime narra la historia de Chihiro Rokuhira, un chico que se entrena con su padre Kunishige para convertirse en maestro espadachín.

Sin embargo, esos días tranquilos llegan a su fin cuando la organización de hechiceros Hishaku irrumpe en su vida, asesina a su papá y roba seis Espadas Hechizadas, armas con un poder capaz de alterar el destino de todo un país.

A partir de ahí, Chihiro toma Enten, la séptima espada creada por Kunishige, e inicia un camino de venganza que lo hace encontrarse con diversos enemigos que quieren manipular esas armas legendarias.

De esta manera, se espera que la producción explore temas como el legado familiar, el trauma y la violencia, mientras destaca a nivel visual con grandes coreografías, efectos sobrenaturales y una atmósfera densa.

MIRA EL TRÁILER DE “KAGURABACHI”

Tal como reporta Anime Corner, el tráiler de “Kagurabachi”, publicado el pasado miércoles 27 de abril del 2026, superó las 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas entre X y YouTube.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “KAGURABACHI”?

La serie tendrá su estreno en abril del 2027, dentro de la temporada de primavera de ese año.

Por lo tanto, si eres de los que ya quieren disfrutarla, te cuento que deberás prepararte para una larga espera.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE “KAGURABACHI”?

El estudio a cargo de “Kagurabachi” es Cypic, nuevo nombre de Cygames Pictures, compañía que ya trabajó en títulos como “The Summer Hikaru Died” y “Umamusume: Cinderella Gray”.

La dirección, por su parte, recae en Tetsuya Takeuchi, animador veterano que participó en peleas icónicas de “Naruto” y “Naruto Shippuden”, incluido el recordado combate entre Rock Lee y Gaara.

Por otro lado, en el diseño de personajes, está Keigo Sasaki, con experiencia en “Blue Exorcist”, “Erased” y “Anohana”.

Finalmente, el primer nombre confirmado en el elenco es Taihi Kimura, ganador del Seiyu Award al Mejor Actor Nuevo en 2025, quien le dará voz a Chihiro Rokuhira.

El anime "Kagurabachi" está planeado para estrenarse en abril del 2027 (Foto: Cypic)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí