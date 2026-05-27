Cada cierto tiempo, una opinión dentro de la industria del anime termina sacudiendo a los fandoms y reabriendo tensos debates que parecían cerrados. Y eso ocurrió con el comentario de Henry Thurlow, un director vinculado a “One Piece”, quien confesó qué serie, a su juicio, merecía el mismo “trato” que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Sin embargo, no lo obtuvo. ¿Te gustaría saber cuál era el título que, según él, necesitaba muchos más recursos? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Demon Slayer” narra la historia de Tanjiro Kamado, un joven que ve a su familia asesinada por demonios y emprende un viaje para vengarlos y encontrar una cura para su hermana Nezuko, convertida en uno de estos seres malignos.

De esta manera, la ficción mezcla acción, fantasía oscura y drama familiar, con un ritmo que alterna combates espectaculares y momentos muy emotivos que la han convertido en uno de los shonen más comentados de los últimos años.

¿QUÉ ANIME MERECÍA EL MISMO TRATO QUE “DEMON SLAYER” SEGÚN UNO DE LOS DIRECTORES DE “ONE PIECE”?

El título al que se refería el director es “Black Clover”, el anime basado en el manga de Yuki Tabata.

En su perfil de X, en octubre del 2025, Henry Thurlow afirmó que le parecía una lástima que aquella serie no hubiera recibido el mismo nivel de tratamiento visual que “Demon Slayer”.

También añadió que su historia le estaba impresionando más, una valoración subjetiva que fue interpretada como un respaldo público a ese proyecto.

A lo largo de la trama del anime "Black Clover" se exploran géneros como la acción, la fantasía y las aventuras (Foto: Pierrot)

Cabe resaltar que, tal como recuerda CBR, la primera etapa del anime “Black Clover” tuvo una producción irregular, con un formato de emisión continua durante 170 episodios entre 2017 y 2021.

En ese sentido, la crítica de Thurlow apunta más a esa diferencia de recursos que a un ataque directo contra “Demon Slayer”, cuya animación de Ufotable se convirtió en uno de sus grandes sellos.

MIRA EL TRÁILER DE “BLACK CLOVER”

¿QUÉ CONVIENE SABER ANTES DE VER “BLACK CLOVER”?

“Black Clover” sigue la historia de Asta y Yuno, dos chicos abandonados en la iglesia de un pequeño pueblo que crecen como hermanos y que comparten el mismo objetivo: convertirse algún día en Rey Mago, la figura más poderosa y respetada del reino.

A diferencia de Yuno, que destaca desde muy temprano por su talento natural y su afinidad mágica, Asta nace sin poder alguno en un mundo donde la magia lo es todo y tiene que apoyarse solo en su entrenamiento físico y su terquedad casi inagotable.

Entonces, cuando ambos alcanzan la edad para recibir sus grimorios, Yuno obtiene un grimorio de cuatro hojas asociado a los prodigios, mientras que Asta termina ligado a un misterioso grimorio de cinco hojas que le permite usar una magia capaz de cortar o anular los hechizos de otros.

Desde ahí se abre el camino clásico del shonen: pruebas de ingreso a los escuadrones de caballeros mágicos, misiones cada vez más peligrosas y un conflicto que crece desde pequeñas amenazas hasta conspiraciones que involucran al reino entero y peligros de otra dimensión.

Recuerda: “Black Clover” está disponible en el catálogo de Crunchyroll.

El anime "Black Clover" sigue las aventuras de Asta y Yuno, dos huérfanos que compiten por ser el próximo Rey Mago (Foto: Pierrot)

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