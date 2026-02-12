Lee Joon-hyuk es parte del reparto principal de la serie coreana "El arte de Sarah", donde da vida al perspicaz detective Park Mu-gyeong (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Mientras Sarah Kim (Shin Hye-sun) se niega a renunciar al imperio que ha construido con mentiras y una identidad falsa, el detective Park Mu-Gyeong (Lee Joon-hyuk) está decidido a descubrir la verdad que esconde esa misteriosa mujer en “” (“The Art of Sarah” en inglés y “Reidi Dua“ en su idioma original), serie coreana de Netflix dirigida por Kim Jin-min (“Extracurricular”, “My Name”). Pero resolver el misterio no será nada sencillo, sobre todo porque no es la única identidad de la protagonista. ¿Quiénes son parte del elenco? Conoce a los actores y personajes principales.

Este thriller de misterio fue escrito por Chu Song-yeon y producido por la compañía SLL. El rodaje empezó en enero de 2025, con el director de fotografía Joo Sung-rim, así como el editor Nam Na-yeong y el director de vestuario Cho Sang-kyung. Y llegará a la plataforma de streaming de la N roja a mediados de febrero de 2026.

Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk, quienes tienen una intensa química en pantalla, son los protagonistas de “”, que cuenta con ocho episodios. Kim Jae-won, Jung Da-bin, Shin Hyun-seung, Jung Jin-young y Yoon Tae-in también son parte del reparto. Pero ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ARTE DE SARAH”

1. Shin Hye-sun como Sarah Kim

Shin Hye-sun, conocida por sus papeles en las series “Still 17”, “Angel’s Last Mission: Love”, “Stranger”, “Mr. Queen”, “See You in My 19th Life” y “Welcome to Samdal-ri”, da vida a Sarah Kim, una misteriosa mujer que ha creado una identidad falsa basándose en su riqueza y estatus social. Cuando su imperio peligra, debe buscar la manera de rescatar lo que pueda y evitar el castigo.

Shin Hye-sun es la protagonista de la serie coreana "El arte de Sarah", donde interpreta Sarah Kim, una mujer que esconde varios secretos (Foto: Netflix)

2. Lee Joon-hyuk como Park Mu-gyeong

Lee Joon-hyuk, conocido por su papel en “Stranger”, “Naked Fireman”, “A Poem a Day”, “Designated Survivor: 60 Days”, “365: Repeat the Year”, “Dark Hole”, “Vigilante” y “Love Scout”, interpreta a Park Mu-gyeong, un detective astuto que persigue incansablemente sus deseos y está decidido a desenmascarar a Sarah.

Lee Joon-hyuk asume el papel del detective Park Mu-gyeong en la serie coreana "El arte de Sarah", dirigida por Kim Jin Min (Foto: Netflix)

3. Kim Jae-won como Ji Hwan

Kim Jae-won, un actor y modelo surcoreano que es reconocido por sus papeles en “Our Blues”, “Stealer: The Treasure Keeper”, “King the Land” y “Hierarchy”, se une al elenco de “The Art of Sarah” como Ji Hwan, quien también es un personaje clave en la nueva serie coreana de Netflix.

Kim Jae-won interpreta a Ji Hwan en la serie surcoreana "El arte de Sarah", escrita por Chu Song-yeon (Foto: Netflix)

4. Jung Da-bin como Woo Hyo-eun

Jung Da-bin, que apareció en producciones como “Wonderful Life”, “She Was Pretty”, “The Flower in Prison”, “Extracurricular”, “Live On” y “High Cookie”, se encarga de dar vida a Woo Hyo-eun, quien es parte del misterio central.

Jung Da-bin es la encargada de interpretar a Woo Hyo-eun, en la serie surcoreana "El arte de Sarah", dirigida por Kim Jin Min (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto principal de “The Art of Sarah”:

  • Shin Hyun-seung
  • Jung Jin-young
  • Yoon Tae-in

¿DE QUÉ TRATA “EL ARTE DE SARAH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “El arte de Sarah’ sigue a Sarah Kim, decidida a hacerse un hueco en el exclusivo mundo del lujo, aunque para lograrlo tenga que vivir una mentira, y a Mu-gyeong, que no desiste en su empeño por desenmascarar la verdad tras su fachada.

¿CÓMO VER “EL ARTE DE SARAH”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

