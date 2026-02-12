Mientras Sarah Kim (Shin Hye-sun) se niega a renunciar al imperio que ha construido con mentiras y una identidad falsa, el detective Park Mu-Gyeong (Lee Joon-hyuk) está decidido a descubrir la verdad que esconde esa misteriosa mujer en “El arte de Sarah” (“The Art of Sarah” en inglés y “Reidi Dua“ en su idioma original), serie coreana de Netflix dirigida por Kim Jin-min (“Extracurricular”, “My Name”). Pero resolver el misterio no será nada sencillo, sobre todo porque no es la única identidad de la protagonista. ¿Quiénes son parte del elenco? Conoce a los actores y personajes principales.

Este thriller de misterio fue escrito por Chu Song-yeon y producido por la compañía SLL. El rodaje empezó en enero de 2025, con el director de fotografía Joo Sung-rim, así como el editor Nam Na-yeong y el director de vestuario Cho Sang-kyung. Y llegará a la plataforma de streaming de la N roja a mediados de febrero de 2026.

Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk, quienes tienen una intensa química en pantalla, son los protagonistas de “El arte de Sarah”, que cuenta con ocho episodios. Kim Jae-won, Jung Da-bin, Shin Hyun-seung, Jung Jin-young y Yoon Tae-in también son parte del reparto. Pero ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ARTE DE SARAH”

1. Shin Hye-sun como Sarah Kim

Shin Hye-sun, conocida por sus papeles en las series “Still 17”, “Angel’s Last Mission: Love”, “Stranger”, “Mr. Queen”, “See You in My 19th Life” y “Welcome to Samdal-ri”, da vida a Sarah Kim, una misteriosa mujer que ha creado una identidad falsa basándose en su riqueza y estatus social. Cuando su imperio peligra, debe buscar la manera de rescatar lo que pueda y evitar el castigo.

Shin Hye-sun es la protagonista de la serie coreana "El arte de Sarah", donde interpreta Sarah Kim, una mujer que esconde varios secretos (Foto: Netflix)

2. Lee Joon-hyuk como Park Mu-gyeong

Lee Joon-hyuk, conocido por su papel en “Stranger”, “Naked Fireman”, “A Poem a Day”, “Designated Survivor: 60 Days”, “365: Repeat the Year”, “Dark Hole”, “Vigilante” y “Love Scout”, interpreta a Park Mu-gyeong, un detective astuto que persigue incansablemente sus deseos y está decidido a desenmascarar a Sarah.

Lee Joon-hyuk asume el papel del detective Park Mu-gyeong en la serie coreana "El arte de Sarah", dirigida por Kim Jin Min (Foto: Netflix)

3. Kim Jae-won como Ji Hwan

Kim Jae-won, un actor y modelo surcoreano que es reconocido por sus papeles en “Our Blues”, “Stealer: The Treasure Keeper”, “King the Land” y “Hierarchy”, se une al elenco de “The Art of Sarah” como Ji Hwan, quien también es un personaje clave en la nueva serie coreana de Netflix.

Kim Jae-won interpreta a Ji Hwan en la serie surcoreana "El arte de Sarah", escrita por Chu Song-yeon (Foto: Netflix)

4. Jung Da-bin como Woo Hyo-eun

Jung Da-bin, que apareció en producciones como “Wonderful Life”, “She Was Pretty”, “The Flower in Prison”, “Extracurricular”, “Live On” y “High Cookie”, se encarga de dar vida a Woo Hyo-eun, quien es parte del misterio central.

Jung Da-bin es la encargada de interpretar a Woo Hyo-eun, en la serie surcoreana "El arte de Sarah", dirigida por Kim Jin Min (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto principal de “The Art of Sarah”:

Shin Hyun-seung

Jung Jin-young

Yoon Tae-in

¿DE QUÉ TRATA “EL ARTE DE SARAH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El arte de Sarah’ sigue a Sarah Kim, decidida a hacerse un hueco en el exclusivo mundo del lujo, aunque para lograrlo tenga que vivir una mentira, y a Mu-gyeong, que no desiste en su empeño por desenmascarar la verdad tras su fachada.”

¿CÓMO VER “EL ARTE DE SARAH”?

“El arte de Sarah” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

