Cuando un cuerpo que se cree es el suyo es hallado en una alcantarilla bajo un distrito exclusivo de Seúl, el imperio de mentiras que construyó Sarah KIm (Shin Hye-sun) empieza a desmoronarse y se ve obligada a responder las preguntas del detective Park Mu-Gyeong (Lee Joon-hyuk), quien está decidido a descubrir la verdadera historia de esa misteriosa mujer en “El arte de Sarah” (“The Art of Sarah” en inglés). ¿Cuándo se estrena la nueva serie surcoreana de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

El thriller de misterio, dirigido por Kim Jin-min (“Extracurricular”, “My Name”) a partir del guion del talento emergente Chu Song-yeon, tiene como protagonistas a Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk, quienes tienen una intensa química en pantalla.

“El arte de Sarah”, que mezcla el misterio y el suspenso para construir una trama atrapante, también cuenta con las actuaciones de Kim Jae-won, Jung Da-bin, Shin Hyun-seung, Jung Jin-young y Yoon Tae-in.

Lee Joon-hyuk asume el rol de Park Mu-gyeong, el detective que investiga a la protagonista de la serie coreana "El arte de Sarah" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL ARTE DE SARAH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El arte de Sarah’ sigue a Sarah Kim, decidida a hacerse un hueco en el exclusivo mundo del lujo, aunque para lograrlo tenga que vivir una mentira, y a Mu-gyeong, que no desiste en su empeño por desenmascarar la verdad tras su fachada.”

Por lo que he visto en el tráiler, aunque se presenta como Sarah Kim y todos la conocen con ese nombre, puede explicar con claridad quién es la ejecutiva de una marca de lujo de la alta sociedad. Cuando el detective comienza a indagar en el pasado de la protagonista, se enfrenta a la inquietante posibilidad de que Sarah Kim no exista. Entonces ¿de quién se trata?

¿Quién es realmente Sarah? ¿Qué esconde? ¿De qué pretende escapar? El tenaz detective Park Mu-gyeong moverá todos los hilos para llegar a la verdad.

¿CÓMO VER “EL ARTE DE SARAH”?

“El arte de Sarah” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE ART OF SARAH”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ARTE DE SARAH”

Shin Hye-sun como Sarah Kim

Lee Joon-hyuk como Park Mu-gyeong

Kim Jae-won como Ji Hwan

Jung Da-bin como Woo Hyo-eun

Shin Hyun-seung

Jung Jin-young

Yoon Tae-in

Sarah Kim (Shin Hye-sun) no es la identidad real de la protagonista de la serie coreana "El arte de Sarah" ¿Quién es realmente? (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE ART OF SARAH”?

La primera temporada de “The Art of Sarah”, producida por la compañía SLL, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO SE GRABÓ “EL ARTE DE SARAH”?

La producción de “El arte de Sarah” empezó en enero de 2025, con el director de fotografía Joo Sung-rim, así como el editor Nam Na-yeong y el director de vestuario Cho Sang-kyung.

