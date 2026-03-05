Netflix sigue apostando por el ‘true crime’ con “El asesino de TikTok” (en inglés: “The TikTok Killer”), una miniserie documental que reconstruye, a lo largo de dos episodios, uno de los casos criminales más perturbadores de la historia reciente de España: la desaparición de Esther Estepa, una mujer sevillana de 42 años que fue vista por última vez en la localidad valenciana de Gandía en agosto del 2023, tras coincidir en una ruta a pie con un creador de contenido que se hacía llamar “Dinamita Montilla” en TikTok. Así, si te gustan las docuseries que mezclan investigación policial, rastro digital y testimonios de primera mano, este título promete mantenerte pegado a la pantalla.

Vale precisar que esta es una producción de iZen Documentales, compañía que forma parte del grupo internacional Studio TF1, uno de los principales conglomerados de comunicación europeos con más de 25 años de trayectoria.

La producción ejecutiva, por su parte, recae en Arantza Sánchez (Grupo iZen), César Martí (NewCo) y Santi Aguado (CAPA), mientras que la dirección está a cargo de Héctor Muniente.

¿DE QUÉ TRATA “EL ASESINO DE TIKTOK”?

La docuserie “El asesino de TikTok” arranca cuando Esther Estepa desaparece sin dejar rastro tras emprender un viaje a pie de aproximadamente cinco días por España.

Durante esa travesía, coincide con José Jurado Montilla, un viajero que recorría el país compartiendo vídeos emotivos de sus rutas en su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de 3,000 seguidores bajo el nombre de “Dinamita Montilla”.

Ante la falta de respuestas, la familia de Esther inicia su propia búsqueda, intentando reconstruir los últimos movimientos de la mujer a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecían disponibles incluso después de su desaparición.

De esta manera, la serie documental se apoya en material de archivo, entrevistas con personas cercanas a la víctima y, sobre todo, en la huella digital que dejó el propio asesino en sus redes sociales.

Cabe resaltar que la producción no se limita al caso de Esther: a medida que avanza la investigación, se descubre que Montilla arrastraba un historial criminal que, según las autoridades, incluía al menos seis víctimas mortales.

MIRA EL TRÁILER DE “EL ASESINO DE TIKTOK”

¿QUIÉN ES JOSÉ JURADO MONTILLA, “DINAMITA MONTILLA”?

De acuerdo con portales como Antena 3, La voz de Galicia y 20 minutos, José Jurado Montilla es un hombre nacido en Málaga que cometió su primer delito con apenas 18 años, cuando fue condenado por un asalto con violencia.

En la década de 1980, entre 1985 y 1987, se le atribuyeron al menos cuatro asesinatos en la provincia de Málaga, entre cuyas víctimas figuraban un turista alemán, otro británico y dos ciudadanos españoles.

Eventualmente, fue condenado a más de 120 años de prisión y cumplió 28 años de condena. Sin embargo, en diciembre del 2013 quedó en libertad tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumbó la llamada doctrina Parot, la cual aplicaba los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena.

Entonces, tras salir de la cárcel, Jurado Montilla adoptó un estilo de vida nómada y se reinventó como creador de contenido en redes sociales.

Así, bajo el alias de “Dinamita Montilla”, compartía vídeos de paisajes, reflexiones y recorridos a pie que le ganaron una comunidad de seguidores que desconocía por completo su pasado.

¿QUÉ PASÓ CON ESTHER ESTEPA?

Esther Estepa, una sevillana de 42 años, fue vista por última vez en Gandía la noche del 22 de agosto del 2023.

Según la información recopilada por la policía, durante su viaje coincidió con Jurado Montilla en un alojamiento rural, y ambos aparecían juntos en una de las últimas fotografías tomadas a la mujer, apenas dos días antes de su desaparición.

Lo más escalofriante del caso es la manipulación que ejerció el presunto asesino tras el hecho: Montilla habría utilizado el teléfono móvil de Esther después de su muerte para enviar mensajes a la madre de la víctima, simulando que seguía con vida y diciendo que se iría a Argentina con unas amigas.

Además, realizó una videollamada con la mamá de Esther para ofrecerse a colaborar en la búsqueda e—incluso—subió vídeos a TikTok asegurando que la echaba de menos.

La tragedia se confirmó con el hallazgo de los restos de Esther en junio del 2024, en una zona de cañar oculta entre la carretera de la playa de Gandía y la N-332, un enclave de muy difícil acceso donde previamente dos senderistas habían encontrado un cráneo que, tras análisis forense, resultó ser el de la víctima.

En la actualidad, José Jurado Montilla está en prisión provisional por el presunto asesinato de David, un estudiante de ingeniería informática de 21 años hallado muerto en Los Montes de Málaga en agosto del 2022.

El acusado volvió a ingresar a la cárcel en 2024 y sigue preventivamente encarcelado mientras se le investiga por ese crimen y por el de Esther Estepa.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “EL ASESINO DE TIKTOK”?

“El asesino de TikTok” se estrena el viernes 6 de marzo del 2026 de forma exclusiva en Netflix.

Por lo tanto, para acceder a ella, solo es necesario contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "El asesino de TikTok", serie documental que se desarrolla a lo largo de dos episodios en total (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí