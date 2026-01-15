Cuando unos policías de Miami encuentran millones de dólares durante un decomiso, la dinámica del grupo empieza a cambiar en “El botín” (“The Rip” en su idioma original). La confianza se resiente y el líder de la operación, el sargento detective JD Byrne (Ben Affleck), tiene que tomar medidas antes de que otras personas se enteren de la cantidad de dinero que se esconde en ese depósito abandonado. No solo los miembros de su equipo parecen tentados a quedarse con los billetes. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal de la película de suspenso y acción de Netflix?

El thriller policial escrito y dirigido por Joe Carnahan (“Narc”, “Smokin’ Aces”) surgió de la experiencia personal de un amigo de Carnahan. “’The Rip’ surgió de una experiencia profundamente personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami Dade”.

Matt Damon y Ben Affleck son los protagonistas de “El botín”, que también cuenta con las actuaciones de Steven Yeun, Kyle Chandler, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Lina Esco y Scott Adkins.

“Trabajar con Matt y Ben y tener a dos cineastas con un talento innegable como aliados creativos y directores del estudio resultó ser lo mejor de ambos mundos”, le contó Carnahan a Tudum. “Nunca he tenido una experiencia tan fácil en una película como en ‘The Rip’. Me cuidaron excepcionalmente bien y apoyaron mis decisiones en cada paso del camino”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL BOTÍN”

1. Ben Affleck como el sargento detective JD Byrne

Ben Affleck, que fue parte de producciones como “Gone Girl”, “The Accountant”, “The Way Back”, “The Last Duel”, “The Tender Bar”, “Deep Water”, “Hypnotic”, “Triple Frontier”, “The Accountant 2” y “Animals”, interpreta al sargento detective JD Byrne, quien lidera al grupo de policías que encuentra los 20 millones de dólares y que debe completar su misión a pesar de los obstáculos.

Ben Affleck asume el rol del sargento detective JD Byrne y Matt Damon asume el rol del teniente Dane Dumars en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

2. Matt Damon como el teniente Dane Dumars

Matt Damon, recordado por “The Rainmaker”, “Saving Private Ryan”, “Syriana”, “The Departed”, “The Informant!”, “Invictus”, “True Grit”, “Contagion”, “Interstellar”, “The Martian”, “Ford v Ferrari”, “The Last Duel” y “Oppenheimer”, asume el papel del teniente Dane Dumars, uno de los miembros del equipo que parece interesado en quedarse con parte del botín.

Matt Damon como el teniente Dane Dumars, quien sugiere quedarse con el dinero, en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

3. Steven Yeun como el detective Mike Ro

Steven Yeun, que participó en “The Walking Dead”, “Burning”, “Minari”, “Okja”, “Sorry to Bother You”, “The Humans”, “Nope”, “Tales of Arcadia”, “Stretch Armstrong and the Flex Fighters”, “Final Space” e “Invincible”, da vida al detective Mike Ro, quien también es parte del equipo de JD Byrne.

Steven Yeun interpreta al detective Mike Ro y Sasha Calle interpreta a Desi en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

4. Teyana Taylor como la detective Numa Baptiste

Teyana Taylor, que apareció en películas como “Stomp the Yard: Homecoming”, “Madea’s Big Happy Family”, “Cruel Summer”, “The Love Section”, “Brotherly Love”, “Honey: Rise Up and Dance”, “The After Party”, “Coming 2 America”, “A Thousand and One”, “White Men Can’t Jump”, “The Book of Clarence”, “Straw” y “One Battle After Another”, asume el rol de la detective Numa Baptiste en la película “The Rip”.

Catalina Sandino Moreno da vida a la detective Lolo Salazar y Teyana Taylor da vida a la detective Numa Baptiste en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

5. Kyle Chandler como Mateo ‘Matty’ Nix

Kyle Chandler, que fue parte de “Super 8”, “Argo”, “Broken City”, “The Spectacular Now”, “The Wolf of Wall Street”, “Carol”, “Manchester by the Sea”, “The Vanishing of Sidney Hall”, “Game Night”, “First Man”, “Godzilla: King of the Monsters” y “Back in Action”, interpreta al agente de la DEA Mateo ‘Matty’ Nix.

Kyle Chandler da vida a Mateo ‘Matty’ Nix, un agente de la DEA, en la película de suspenso y acción "El botín" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Rip”:

Sasha Calle como Desi

Catalina Sandino Moreno como la detective Lolo Salazar

Scott Adkins

Néstor Carbonell

Lina Esco como Jackie Velez

¿DE QUÉ TRATA “EL BOTÍN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El botín”, “tras descubrir millones en efectivo en un escondite abandonado, la confianza entre un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran de la magnitud de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.”

¿CÓMO VER “EL BOTÍN”?

“El botín” se estrenará el viernes 16 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

