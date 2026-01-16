El universo creado por George R.R. Martin regresa a las pantallas con una propuesta que se aleja del espectáculo de dragones y batallas épicas para centrarse en una narrativa más íntima: la historia de un caballero errante y su joven escudero. Y es que “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” (en español: “El caballero de los Siete Reinos”) llega a HBO Max para expandir la franquicia que se popularizó con títulos como “Game of Thrones” (“Juego de tronos”) y “House of the Dragon” (“La casa del dragón”). ¿Te gustaría ver la producción? Pues, en esta nota, te presento la fecha y hora de estreno de cada uno de sus capítulos. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que la ficción se basa en las novelas cortas “Tales of Dunk and Egg” de George R.R. Martin y, por lo tanto, sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), un caballero errante de origen humilde conocido como “Dunk”, y Egg (Dexter Sol Ansell), un misterioso niño calvo que se convierte en su escudero.

Cabe resaltar que la trama se desarrolla—aproximadamente—90 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, en una época donde la dinastía Targaryen aún gobierna desde el Trono de Hierro y los dragones permanecen vivos en la memoria colectiva.

Antes de continuar, mira el tráiler de “A Knight of the Seven Kingdoms“:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

La primera temporada de la serie de HBO Max se compone de 6 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse—de forma semanal—entre enero y febrero del 2026.

Calendario de estreno de “A Knight of the Seven Kingdoms“:

Episodio 1 - “The Hedge Knight” (El Caballero Errante): domingo 18 de enero del 2026

domingo 18 de enero del 2026 Episodio 2 - “Hard Salt Beef”: domingo 25 de enero del 2026

domingo 25 de enero del 2026 Episodio 3: domingo 1 de febrero del 2026

domingo 1 de febrero del 2026 Episodio 4: domingo 8 de febrero del 2026

domingo 8 de febrero del 2026 Episodio 5: domingo 15 de febrero de 2026

domingo 15 de febrero de 2026 Episodio 6 (Final de temporada): domingo 22 de febrero del 2026

Cabe resaltar que los primeros tres capítulos fueron dirigidos por Owen Harris, mientras que los últimos tres estuvieron bajo la dirección de Sarah Adina Smith.

Peter Claffey como Duncan el "Alto" y Dexter Sol Ansell como Aegon "Egg" Targaryen en una escena de la serie "A Knight of the Seven Kingdoms" (Foto: HBO)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

Los episodios de “A Knight of the Seven Kingdoms” llegan de manera simultánea a nivel internacional, con el fin de evitar spoilers y filtraciones en redes sociales.

Y si bien la ficción se lanza oficialmente los domingos, el cambio horario hace que—en algunos territorios—el estreno sea los lunes.

Horario de estreno según país:

Países Horario Estados Unidos 7:00 p.m. (PT) / 10:00 p.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 p.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 p.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 p.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 a.m. de los lunes España 4:00 a.m. de los lunes

¿CÓMO VER “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

Tal como te puedes imaginar, “A Knight of the Seven Kingdoms” es una producción exclusiva de HBO y HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen estos planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

“A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

La respuesta corta es SÍ. Antes de su estreno oficial, HBO renovó “A Knight of the Seven Kingdoms” para una segunda temporada.

Y mientras la primera entrega adapta la novela corta “The Hedge Knight” (El Caballero Errante), esta se basará en “The Sworn Sword” (La Espada Leal). Además, se espera que llegue a las pantallas en el 2027.

El póster de "A Knight of the Seven Kingdoms", serie creada por Ira Parker y George R. R. Martin (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí