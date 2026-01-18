"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" (en español: “El caballero de los Siete Reinos”) es la serie que llega a HBO Max como una adaptación de las novelas cortas “Cuentos de Dunk y Egg” ("Tales of Dunk and Egg“) del escritor George R.R. Martin. De esta manera, como spin-off de “Game of Thrones” (“Juego de tronos”), nos transporta casi un siglo antes de los eventos de la serie original, exactamente al año 209 después de la Conquista. ¿Te gustaría saber quiénes son todos los actores y personajes de la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la historia sigue a un caballero errante que, tras la muerte de su maestro, viaja al pueblo de Ashford Meadows para participar en un torneo y así mejorar su fortuna.

En el camino conoce a un misterioso niño calvo que se convierte en su escudero y quien, en realidad, es el futuro rey de los Siete Reinos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “A Knight of the Seven Kingdoms“:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “A KNIGHT OF SEVEN KINGDOMS”?

1. Peter Claffey como Ser Duncan the “Tall” (el “Alto”) / “Dunk”

Para saber quién es quién en la serie de HBO Max, empiezo la lista con el protagonista: Ser Duncan el “Alto”. Él es un caballero errante de casi dos metros de altura con un fuerte sentido del honor.

El artista que lo interpreta es el irlandés Peter Claffey, quien también aparece en “Vikings: Valhalla”, “Bad Sisters” y “Wreck”.

Cabe resaltar que, antes de dedicarse a la actuación, él fue jugador profesional de rugby para el Galwegians RFC.

Peter Claffey como Ser Duncan the “Tall” (el “Alto”) / “Dunk” en una escena de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms” (Foto: HBO)

2. Dexter Sol Ansell como el príncipe Aegon Targaryen / “Egg”

“Egg” es el apodo que usa el príncipe Aegon Targaryen, cuarto hijo del príncipe Maekar. Su personaje se convierte en escudero de Duncan tras raparse la cabeza para ocultar el característico cabello plateado de su familia.

El joven actor que asume este rol es Dexter Sol Ansell, quien tenía 9 años al momento del rodaje. Además, se ha revelado que fue el primer intérprete en audicionar para el papel y fue seleccionado de inmediato.

Entre sus proyectos previos, destacan: "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes“, ”Emmerdale" y "The Midwitch Cuckoos“.

Dexter Sol Ansell como el príncipe Aegon Targaryen / “Egg” en una escena de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms” (Foto: HBO)

3. Finn Bennett como el príncipe Aerion “Brightflame” Targaryen

El villano principal de la primera temporada de la serie es el príncipe Aerion Targaryen, apodado “Brightflame” (Llama Brillante) por él mismo, aunque otros lo conocen como “Aerion el Monstruoso”. Es el hermano mayor de “Egg” y uno de los ejemplos más claros de la “locura Targaryen”.

​La estrella que se pone en la piel del personaje es Finn Bennett, quien ganó reconocimiento por su rol del oficial Peter Prior en “True Detective: Night Country”. Asimismo, se luce en “Domina”, “Liar” y “Kiri”.

Finn Bennett como el príncipe Aerion “Brightflame” Targaryen en una escena de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms” (Foto: HBO)

4. Bertie Carvel como el príncipe Baelor “Breakspear” Targaryen

Por otro lado, Baelor Targaryen, conocido como “Baelor Breakspear”, es el heredero al Trono de Hierro, la Mano del Rey de Daeron II y el tío de Egg.

​Está interpretado por Bertie Carvel, también integrante de los elencos de “The Crown”, “Jonathan Strange & Mr Norrell” y “Doctor Foster”.

Bertie Carvel como el príncipe Baelor “Breakspear” Targaryen en una escena de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms” (Foto: HBO)

Otros actores y personajes de “A Knight of the Seven Kingdoms“:

5. Tanzyn Crawford como Tanselle , una titiritero dorniense que se convierte en el interés romántico de Dunk

, una titiritero dorniense que se convierte en el interés romántico de Dunk 6. Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon , heredero de Bastión de Tormentas y conocido como “La Tormenta que Ríe” (The Laughing Storm)

, heredero de Bastión de Tormentas y conocido como “La Tormenta que Ríe” (The Laughing Storm) 7. Sam Spruell como el príncipe Maekar Targaryen , hermano menor de Baelor y padre de Aerion, Daeron y Egg

, hermano menor de Baelor y padre de Aerion, Daeron y Egg 8. Ross Anderson como Ser Humfrey Hardyng , un caballero del Valle que participa en el torneo de Ashford Meadow

, un caballero del Valle que participa en el torneo de Ashford Meadow 9. Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway , un caballero de la Casa Fossoway de Cider Hall

, un caballero de la Casa Fossoway de Cider Hall 10. Henry Ashton como el príncipe Daeron “The Drunken” Targaryen , el hijo mayor del príncipe Maekar, y hermano mayor de Aerion y Egg

, el hijo mayor del príncipe Maekar, y hermano mayor de Aerion y Egg 11. Youssef Kerkour como Steely Pate , un herrero del Dominio que asiste al torneo de Ashford Meadow y se hace amigo de Dunk

, un herrero del Dominio que asiste al torneo de Ashford Meadow y se hace amigo de Dunk 12. Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion , un caballero de la Casa Dondarrion de Blackhaven que participa en el torneo de Ashford Meadow

, un caballero de la Casa Dondarrion de Blackhaven que participa en el torneo de Ashford Meadow 13. Shaun Thomas como Raymun Fossoway , primo y escudero de Ser Steffon Fossoway

, primo y escudero de Ser Steffon Fossoway 14. Tom Vaughan-Lawlor como Plummer , el mayordomo de Ashford y Maestro de los Juegos durante el torneo

, el mayordomo de Ashford y Maestro de los Juegos durante el torneo 15. Steve Wall como Lord Leo “Longthorn” Tyrell , también conocido como “Leo Longthorn”, el Señor de Altojardín

, también conocido como “Leo Longthorn”, el Señor de Altojardín 16. Danny Webb como Ser Arlan of Pennytree , el caballero errante que fue mentor y figura paterna de Dunk

, el caballero errante que fue mentor y figura paterna de Dunk 17. Danny Collins como Ser Humfrey Beesbury

como Ser Humfrey Beesbury 18. Russell Simpson c omo Lord Medgar Tully

omo Lord Medgar Tully 19. Oscar Morgan como el príncipe Valarr Targaryen

como el príncipe Valarr Targaryen 20. Wade Briggs como Ser Roland Crakehall

como Ser Roland Crakehall 21. Chloe Lea como Rafe , amiga de infancia de Dunk

, amiga de infancia de Dunk 22. Connan Aaron como Lord Gowen Baratheon

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí